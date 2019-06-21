بالورد والسمسمية| الإسماعيلية تستقبل بعثة منتخب غانا

تحرير:محمد مصباح ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

وصول منتخب غانا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب غانا إلى مقر إقامتهم بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، المطل على قناة السويس، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وفريق تنظيم البطولة بالورود، حيث يلعب منتخب غانا في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون، وغينيا بيساو، وبنين"، الذين يلعبون على ملعب استاد الإسماعيلية، وتلعب غانا أولى مبارياتها يوم 25 يونيو الجاري أمام منتخب بنين، وقد وصلت، مساء الأربعاء، بعثة منتخب بنين، بينما وصلت يوم الخميس بعثة منتخب غينيا بيساو، ولم تصل بعثة منتخب الكاميرون حتى الآن.

ووصلت بعثة منتخب غانا ظهر اليوم إلى القاهرة عبر طائرة خاصة آتية من دبى، ويؤدى الفريق تدريبه الأول على الملعب الفرعى الثاني بنادى القناة المجاور للصالة المغطاة. ويرافق البعثة 105 صحفيين وإعلاميين لتغطية مباريات البطولة الإفريقية في المجموعة السادسة لتنضم إلى منتخبات المجموعة التي تلعب على أرض استاد