رياضة

بالورد والسمسمية| الإسماعيلية تستقبل بعثة منتخب غانا

تحرير:محمد مصباح ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
وصول منتخب غانا
وصول منتخب غانا
وصلت منذ قليل بعثة منتخب غانا إلى مقر إقامتهم بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، المطل على قناة السويس، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وفريق تنظيم البطولة بالورود، حيث يلعب منتخب غانا في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون، وغينيا بيساو، وبنين"، الذين يلعبون على ملعب استاد الإسماعيلية، وتلعب غانا أولى مبارياتها يوم 25 يونيو الجاري أمام منتخب بنين، وقد وصلت، مساء الأربعاء، بعثة منتخب بنين، بينما وصلت يوم الخميس بعثة منتخب غينيا بيساو، ولم تصل بعثة منتخب الكاميرون حتى الآن.
ووصلت بعثة منتخب غانا ظهر اليوم إلى القاهرة عبر طائرة خاصة آتية من دبى، ويؤدى الفريق تدريبه الأول على الملعب الفرعى الثاني بنادى القناة المجاور للصالة المغطاة. ويرافق البعثة 105 صحفيين وإعلاميين لتغطية مباريات البطولة الإفريقية في المجموعة السادسة لتنضم إلى منتخبات المجموعة التي تلعب على أرض استاد
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نيمار

نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
بوجبا‎

سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.
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نائب «المحافظين»: فرصتنا كبيرة لحصد كان 2019 (حوار)

تشهد مصر استعدادات أمنية ورياضية على أعلى مستوى، ترقبا لانطلاق صافرة بدء أكبر كرنفال رياضي كروي في القارة السمراء الذي يضم نجوما جذبوا اهتمام العالم بأسره بأخلاقهم وبراعتهم. بداية من اليوم الجمعة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ضفاف النيل تلبية لشغف متابعة البطولة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية للمرة الخامسة منذ انطلاقها عام 1957. وعلى هامش هذا المحفل الرياضي الهام كان لنا هذا الحوار مع المهندس مصطفى بكير نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الشباب والرياضة.
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منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.
الكاميرون‎

الكاميرون تعلن الإضراب قبل ساعات من انطلاق كان 2019

دخل لاعبو منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر، استعدادًا لكان 2019. وأكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الكاميروني معترضون على عدم الحصول على المكافأة المالية الخاصة بهم، وقدرها 30 ألف يورو.
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المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
حسام-حسن

فرج عامر يفتح النار على "كاف" بسبب حسام حسن

أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن غضبه الشديد من تجاهل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وأحد أساطير الكرة المصرية والمنتخب الوطني، حيث تجاهل الاتحاد الإفريقي دعوة العميد لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. ووصف فرج عامر رئيس نادي سموحة تجاهل الاتحاد الإفريقي "كاف" لحسام حسن في حفل الافتتاح بأنها إهانة للكرة المصرية.
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