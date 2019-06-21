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MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
MBC
MBC
أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".
وجاء في بيان MBC أن "فكرة إطلاق منطومة إعلامية متكاملة لما يُعرف ببلاد "المشرق العربي" مطروحة لدى المجموعة منذ سنوات، وهي لا تعني حصرًا إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده، وبالتالي فإن التكهنات حول قرب إطلاق MBC Lebanon هي غير دقيقة وغير صحيحة". أضافت MBC: "تبقى فكرة إطلاق منظومة إعلامية خاصة ببلاد المشرق
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رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
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رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

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«حكايات هو وهي».. أول خلاف بين السندريلا وصلاح جاهين

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MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
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أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.
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مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".
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رامز في الشلال| «ماغي بو غصن» تنجو من الغرق

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز في الشلال» الذي يقدمه الفنان رامز جلال المذاع على فضائية mbc مصر، وأثناء محاولة إنقاذها بواسطة القارب المطاطي، وقع خطأ فني، حيث تسربت المياه إلى القارب الذي لم يتحمل الأمواج، فغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق البرنامج الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة. وضمن خطة البرنامج، سقطت الفنانة ماغي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات الوهمية واستنجدت بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
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