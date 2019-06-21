MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

MBC

أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".

وجاء في بيان MBC أن "فكرة إطلاق منطومة إعلامية متكاملة لما يُعرف ببلاد "المشرق العربي" مطروحة لدى المجموعة منذ سنوات، وهي لا تعني حصرًا إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده، وبالتالي فإن التكهنات حول قرب إطلاق MBC Lebanon هي غير دقيقة وغير صحيحة". أضافت MBC: "تبقى فكرة إطلاق منظومة إعلامية خاصة ببلاد المشرق