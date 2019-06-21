الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وسبق وأن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت