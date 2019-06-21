جريمة

حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

خانت زوجها وانفصلت عنه.. وهربت مع شقيقه واعترفت بخيانتهما مع رجال آخرين.. حلق شعرها وعذبها 4 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وادعى موتها بغيبوبة سكر
تحرير:رانيا الديداموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.
في مستشفى ميت مزاح التابعة للمركز ذاته بمحافظة الدقهلية، هرعت سيدة في العقد الخامس من عمرها إلى الداخل معها امرأة شابة منقبة في غياب تام عن الوعي، تصرخ بأنها قريبتها، وتعاني من غيبوبة سكر، في حيلة لم تدخل على الأطباء إذ إن المريضة يبدو عليها آثار تعذيب وكدمات زرقاء وحمراء، وبإجراء الفحص الطبي تبين أنها
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توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
قتل

شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
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تعذيب

عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
حبل-مشنقة

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
جثة-طفل

ذنب نغم.. زوج الأم قتلها من التعذيب ووالدتها تسترت

«نغم يحيى» طفلة لا يتجاوز عمرها أصابع اليد الواحدة، على الرغم من براءتها ووجهها الملائكي لكل من يراها، فإن طفولتها لم تشفع لها عند زوج والدتها، الذي اعتاد على ضربها وتعذيبها بصورة يومية على أتفه الأسباب، ما ساعده في ذلك هو تشجيع الأم له على ضربها بزعم تربيتها وتهذيب أخلاقها، بل واشتراكها معه في ضرب «نغم» في كثير من الأوقات.. آخر الأسبوع الماضي، قام زوج الأم كالعادة بتعذيب «نغم» بسبب تبولها على نفسها، إلا أن الطفلة لم تتحمل تعذيب زوج الأم، ولفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه الغاشمتين، وبعد معرفة الأم بما حدث ابتكرت حيلة لإخفاء جريمة زوجها.
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