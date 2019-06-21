حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

خانت زوجها وانفصلت عنه.. وهربت مع شقيقه واعترفت بخيانتهما مع رجال آخرين.. حلق شعرها وعذبها 4 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وادعى موتها بغيبوبة سكر

تحرير:رانيا الديداموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.

في مستشفى ميت مزاح التابعة للمركز ذاته بمحافظة الدقهلية، هرعت سيدة في العقد الخامس من عمرها إلى الداخل معها امرأة شابة منقبة في غياب تام عن الوعي، تصرخ بأنها قريبتها، وتعاني من غيبوبة سكر، في حيلة لم تدخل على الأطباء إذ إن المريضة يبدو عليها آثار تعذيب وكدمات زرقاء وحمراء، وبإجراء الفحص الطبي تبين أنها

في مستشفى ميت مزاح التابعة للمركز ذاته بمحافظة الدقهلية، هرعت سيدة في العقد الخامس من عمرها إلى الداخل معها امرأة شابة منقبة في غياب تام عن الوعي، تصرخ بأنها قريبتها، وتعاني من غيبوبة سكر، في حيلة لم تدخل على الأطباء إذ إن المريضة يبدو عليها آثار تعذيب وكدمات زرقاء وحمراء، وبإجراء الفحص الطبي تبين أنها متوفاة من التعذيب ولم تتعرض لغيبوبة سكر.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة المنصورة، من المستشفى عن وصول "نورا. س. أ"، 32 عامًا، مقيمة بمنطقة جديلة، حليقة الرأس وبها آثار تعذيب، ادعاء إصابتها في غيبوبة سكر، ويشتبه في وجود شبهة جنائية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين وجود آثار تعذيب وضرب بآلة قوية، وآثار توثيق بحبل على ذراعيها وقدميها ومفصل اليد، وجروح بفروة الرأس الحليقة.

بمواجهة مرافقة المجني عليها، وتدعى"نادية ع. م."، 55 عامًُا، أقرت بوجود صلة قرابة بينهما وأنها تقطن لديها، وأنكرت علاقتها بآثار التعذيب وأن المجني عليها مريضة سكر ودائمة الدخول في غيبوبة، وأنها خرجت من المنزل صباح يوم الواقعة، وعُثر عليها في حالة إغماء في مدخل الصالة وهي مرتدية النقاب وعباءة الخروج، متهمة مجهولين باختطافها وتعذيبها.

بتكثيف الجهود الأمنية والتحريات، تبين أن المجني عليها مطلقة وعشيقة لابن عمها وأخو طليقها ويدعى "أحمد ع. ا." 43 عامًا، عامل، وهرب بها إلى منزل زوجة خاله "نادية"، لإتمام مراسم الزواج بعد انتهاء شهور العدة، وأنهما وثقوها بحبل غسيل وعذبوها ضربا بعصا غليظة لمدة 4 أيام متواصلة وحلقوا رأسها بمقص حاد، وحرموها من الطعام والماء حتى ماتت.

واعترف المتهم بارتكابه جريمته بدافع إحساسه بالخداع منها وأنه كان سيتورط بالزواج من امرأة خائنة وليست حبيبة، بعد اعترافها له بأنها خدعته هو الآخر وكانت خائنة له مع آخرين حتى قبل الزواج من أخيه، وراحت تعد علاقتها غير الشرعية معهم، حتى جن جنونه وانهال عليها ضربًا واتفق مع زوجة خاله على توثيقها بالحبال وتعذيبها تأديبًا لها.

أثناء وصلات التعذيب المتقطعة، حرص العشيق المخدوع وزوجة خاله على توثيق حفلة التعذيب بالتقاط مقاطع فيديو لها بهاتفه المحمول، كما عُثر على صور لها بعد التعذيب ومعايرتها بسوء سلوكها، وقُبح منظرها بعد حلق رأسها، وهددوها بالتشهير بسمعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب اكتشاف وفاتها، فكر في ادعاء أن الوفاة طبيعية وأنها مصابة بمرض السكري ودخلت في غيبوبة سكر، ظنًا منه أن الأطباء لن يكتشفوا الخدعة، وأن المستشفى ستنهي إجراءات الدفن القانونية دون معاينة الجثمان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأنهى الجناة تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، والتي أمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي عن سبب الوفاة والتحفظ على أدوات التعذيب وهاتف العشيق، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد.

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