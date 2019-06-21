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إجراء جديد من محافظة الجيزة بشأن تقنين الأراضي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
إزالة تعديات الأراضي - صورة أرشيفية
إزالة تعديات الأراضي - صورة أرشيفية
أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، اليوم الجمعة، تعلن فيه عن قرار جديد بشأن طلبات تقنين أراضي الدولة الواقعة بنطاق المحافظة، إذ طالبت المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه 29 أغسطس المقبل، وإلا سيتم إلغاء طلب التقنين ووضع الأرض ضمن حملات الإزالة، وذلك لثبوت عدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.
وترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية، للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين. وذكر راشد، أن هذه الإجراءات هدفها التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين الأراضي، وكذا دفع العمل
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ستاد-القاهرة-الدولي (3)

«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
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الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
الكنيسة-الكاثوليكية-اسبوع-الالام-1

يونيو شهر المؤتمرات لرهبنة الإخوة الأصاغر الكاثوليك

ذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، الجمعة، أنه انطلقت فعاليات أولى مؤتمرات رهبنة الإخوة الأصاغر بإقليم العائلة المقدسة بمصر للعائلة الفرنسيسكانية (رهبنة الآباء الفرنسيسكان)، الخاص بمجلس براعم وزهيرات وزهور وأزهار مار فرنسيس تحت شعار «check up» متخذين من الآية: «أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها (مز 32: 8)»، منارة لهم، وهو واحد من ضمن أنشطة كثيرة للرهبنة الآباء الفرنسيسكان التي أسسها القديس فرنسيس الأسيزي، والمعروف باهتمامه بالفقراء والمنبوذين واتخذ اسمه تيمونا به البابا الحالي فرنسيس الأول.
تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
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مجلس-النواب

مواجهة بين البرلمان والإسكان بسبب مشكلات مياه الشرب

واجه أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، قيادات وزارة الإسكان بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الإسبستوس الضارة بالصحة، وكذلك طموحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، إذ استنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: «إلا أنه لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور».
تلاميذ-اعدادي

برقم الجلوس.. مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة الإعدادية

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفا و437 طالبا وطالبة، حضر منهم 143 ألفاً و23 طالبا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين 116 ألفا و239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 %، من بينهم 193 طالباً وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة. وأعلن المحافظ، أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88,2%.
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