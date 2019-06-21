إجراء جديد من محافظة الجيزة بشأن تقنين الأراضي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

إزالة تعديات الأراضي - صورة أرشيفية

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، اليوم الجمعة، تعلن فيه عن قرار جديد بشأن طلبات تقنين أراضي الدولة الواقعة بنطاق المحافظة، إذ طالبت المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه 29 أغسطس المقبل، وإلا سيتم إلغاء طلب التقنين ووضع الأرض ضمن حملات الإزالة، وذلك لثبوت عدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.

وترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية، للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين. وذكر راشد، أن هذه الإجراءات هدفها التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين الأراضي، وكذا دفع العمل