رياضة

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

تحرير:أحمد بركات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
إنفانتينو
إنفانتينو
وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
وتواجد رئيس الفيفا لساعات في فندق إقامته وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل التوجه لاستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة، ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي التي تنطلق مساء اليوم الجمعة. ولعب منتخب مصر أمام زيمبابوي 14 مواجهة سابقة، حقق خلالها منتخبنا الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي
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رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
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السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.
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كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا مدافعا في صفوف ديناموز الذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي الذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده الذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخ زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
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