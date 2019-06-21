إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

تحرير:أحمد بركات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

إنفانتينو

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.

وتواجد رئيس الفيفا لساعات في فندق إقامته وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل التوجه لاستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة، ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي التي تنطلق مساء اليوم الجمعة. ولعب منتخب مصر أمام زيمبابوي 14 مواجهة سابقة، حقق خلالها منتخبنا الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي