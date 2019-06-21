نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

نيجيريا

كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.

وألمح جون أوبي ميكيل إلى اعتزاله قائلًا: "بدأت هنا وسأنتهي هنا"، حيث شارك لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي استضافتها مصر وتوجت بالكأس. وقال نجم النسور : "لست متأكدا بنسبة 100% إذا ما كانت هذه البطولة هي الأخيرة لي أم لا، ولكن هدفي حاليا بذل قصارى جهدي من أجل منتخب بلدي". وأسفرت