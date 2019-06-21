رياضة

نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
نيجيريا
نيجيريا
كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.
وألمح جون أوبي ميكيل إلى اعتزاله قائلًا: "بدأت هنا وسأنتهي هنا"، حيث شارك لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي استضافتها مصر وتوجت بالكأس. وقال نجم النسور : "لست متأكدا بنسبة 100% إذا ما كانت هذه البطولة هي الأخيرة لي أم لا، ولكن هدفي حاليا بذل قصارى جهدي من أجل منتخب بلدي". وأسفرت
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رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
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السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.
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تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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