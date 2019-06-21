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25 سيارة إسعاف بمحيط شاشات عرض أمم إفريقيا بكفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
شاشات الشباب والرياضة بكفر الشيخ
شاشات الشباب والرياضة بكفر الشيخ
قال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الإفريقية مساء الجمعة، إذ سيتم الدفع بـ25 سيارة إسعاف بالأماكن التى يوجد بها شاشات عرض للمباراة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف حال حدوث أي طارئ. وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ"التحرير" أن جميع السيارات فى حالة استنفار لتأمين جميع طرق المحافظة.
فيما شهدت المحافظة حالة من الاستنفار الأمنى، إذ كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين أماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019م، بمراكز ومدن المحافظة. ونشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش في جميع الشوارع والميادين،
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البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (3)

الكنيسة: لم نلغِ المؤتمرات أو الرحلات في الصيف

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية نشرت معلومات مفادها إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، مؤكدًا أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا. وأشار حليم إلى أن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع قديم جدًا. وأهابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
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«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ازاله-تعديات-الاراضى

إجراء جديد من محافظة الجيزة بشأن تقنين الأراضي

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، اليوم الجمعة، تعلن فيه عن قرار جديد بشأن طلبات تقنين أراضي الدولة الواقعة بنطاق المحافظة، إذ طالبت المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه 29 أغسطس المقبل، وإلا سيتم إلغاء طلب التقنين ووضع الأرض ضمن حملات الإزالة، وذلك لثبوت عدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.
مجدي-عاشور (1)

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
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تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
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572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.
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بالأعلام والبرامج السياحية.. الإسكندرية تتزين لأمم إفريقيا

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غدًا على الملاعب المصرية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يستضيف استاد الإسكندرية، لقاءات المجموعة الثانية وتضم كلًا من "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
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