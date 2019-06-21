25 سيارة إسعاف بمحيط شاشات عرض أمم إفريقيا بكفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

شاشات الشباب والرياضة بكفر الشيخ

قال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الإفريقية مساء الجمعة، إذ سيتم الدفع بـ25 سيارة إسعاف بالأماكن التى يوجد بها شاشات عرض للمباراة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف حال حدوث أي طارئ. وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ"التحرير" أن جميع السيارات فى حالة استنفار لتأمين جميع طرق المحافظة.

فيما شهدت المحافظة حالة من الاستنفار الأمنى، إذ كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين أماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019م، بمراكز ومدن المحافظة. ونشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش في جميع الشوارع والميادين،