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الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

تعد الهوية الأمازيغية، التي ينتمي إليها ربع السكان، أو 10 ملايين شخص، يعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في شمال البلاد، موضوعا حساسا في الجزائر.
تحرير:أحمد سليمان ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
أعلام الأمازيغ في الجزائر
أعلام الأمازيغ في الجزائر
للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، قد حذر يوم الأربعاء الماضي من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات. ونقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن قايد صالح تأكيده، أنه "تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس
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انفجار في السودان

7 قتلى و20 جريحًا حصيلة تفجير مسجد شرق بغداد

أكدت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأشار المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى؛ لأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف في منطقة البلديات شرقي بغداد. يذكر أن الحالة الأمنية في بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.
الحرس-الثوري-الإيراني (2)

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصًا

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات". وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".
انفجار-عبوة ناسفة (1)

قتلى وجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بوقوع 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد شرق بغداد، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وفي مايو الماضي، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 15 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد. وقال ضابط في الشرطة العراقية، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد. مضيفا أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح". كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي هذه الحصيلة.
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: عقاب صارم ضد تركيا بسبب أنشطتها بمياه قبرص

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر". وكلف مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، المفوضية الأوروبية ومفوضية السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف هذا النشاط".
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مظاهرات-الجزائر (2)

«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
محامين-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
احتجاجات-الجزائر (6)

حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
انتخابات-الجزائر

مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
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