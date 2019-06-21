الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

تعد الهوية الأمازيغية، التي ينتمي إليها ربع السكان، أو 10 ملايين شخص، يعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في شمال البلاد، موضوعا حساسا في الجزائر.

تحرير:أحمد سليمان ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

أعلام الأمازيغ في الجزائر

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، قد حذر يوم الأربعاء الماضي من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات. ونقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن قايد صالح تأكيده، أنه "تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس