رياضة

نجم ليفربول يوجه رسالة إلى فيرناندو توريس

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
توريس
توريس
وجه ديرك كاوت نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في الريدز، فيرناندو توريس بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم. وتحدث توريس في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، قائلاً لدي شيء مهم أود التحدث عنه، بعد 18 عاماً مثيراً، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية . ديرك كاوت زميل توريس السابق في ليفربول حرص على توجيه رسالة مؤثرة، وكتب عبر حسابه الموثق على تويتر واحد من الأفضل. لقد منحتنا 18 عاماً من المتعة في كرة القدم، استمتع بتقاعدك يا صديقي .
وكان مهاجم منتخب إسبانيا السابق قد أعلن عن قراره المحزن بعمر الـ 35 عاماً بعد مسيرة رائعة استمرت لـ 18 عاماً في الملاعب، وحفلت بالإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next
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رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
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السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.
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توريس يعلن اعتزاله كرة القدم في اليابان

أعلن النجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عامًا، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل لفسير ذلك القرار، وقال توريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أملك شيئا هاما للإعلان عنه، بعد 18 عامًا من الإثارة، حان الوقت لأنهي مسيرتي مع كرة القدم، وسأعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كل التفاصيل، أراكم هناك"، ويأتي ذلك القرار في أثناء لعب توريس في صفوف فريق ساجان توسو الياباني.
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«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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