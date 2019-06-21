نجم ليفربول يوجه رسالة إلى فيرناندو توريس

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

توريس

وجه ديرك كاوت نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في الريدز، فيرناندو توريس بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم. وتحدث توريس في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، قائلاً لدي شيء مهم أود التحدث عنه، بعد 18 عاماً مثيراً، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية . ديرك كاوت زميل توريس السابق في ليفربول حرص على توجيه رسالة مؤثرة، وكتب عبر حسابه الموثق على تويتر واحد من الأفضل. لقد منحتنا 18 عاماً من المتعة في كرة القدم، استمتع بتقاعدك يا صديقي .

وكان مهاجم منتخب إسبانيا السابق قد أعلن عن قراره المحزن بعمر الـ 35 عاماً بعد مسيرة رائعة استمرت لـ 18 عاماً في الملاعب، وحفلت بالإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next