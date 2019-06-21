جريمة

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أجهزة جديدة للكشف عن الشماريخ ومحدثات الصوت و"درونز" لنقل صور المشجعين تلقائيا لغرف المراقبة وفريق لمتابعة السلوك والتأمين والشاحن ممنوع والمحمول المغلق
تحرير:يونس محمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
ستاذ القاهرة
ستاذ القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
قائمة المحظورات يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة من بينها (الأسلحة النارية بكافة أنواعها"
اقرأ المزيد
جثة-فتاة

حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.
قتل

شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضبط-مخدرات

صفقة بورسعيد.. ضربة موجعة لـ«بورصة االكيف»

ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأيام الماضية لكبار تجار الكيف بمصر والتى نتج عنها ضبط أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد عن طريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org