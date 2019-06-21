ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أجهزة جديدة للكشف عن الشماريخ ومحدثات الصوت و"درونز" لنقل صور المشجعين تلقائيا لغرف المراقبة وفريق لمتابعة السلوك والتأمين والشاحن ممنوع والمحمول المغلق

تحرير:يونس محمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً

قائمة المحظورات يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة من بينها (الأسلحة النارية بكافة أنواعها"

قائمة المحظورات

يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة من بينها (الأسلحة النارية بكافة أنواعها" حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص".

كما يحظر اصطحاب، محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، (شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة، أقلام الليزر، الصفارات، الإسبراى– POWER BANK، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق، زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك).

ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة، كما تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الإحتكاك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لإستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة.

وأوضحت الداخلية أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام، كذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.

القبضة الحديدية

كما انتهت الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

بالاضافة للاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات.

ولأول مرة فى الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية.

كما سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة لأول مرة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الإستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID.

وعن طريق التكنولوجيا الجديدة تم تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

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