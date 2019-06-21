رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

أوغندا

تمنى يوري موسيفيني رئيس أوغندا حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وقال موسيفيني في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي لكرة القدم اليوم الجمعة على موقع "فيسبوك": "أتمنى حظًا طيبًا للمنتخب الأوغندي في مشاركته بالبطولة، خاصة وأن الفريق حقق نتائج جيدة خلال التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الثانية عشر بالتصفيات برصيد 13 نقطة". وأضاف: "دعاؤنا وآمالنا أن يواصل

وقال موسيفيني في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي لكرة القدم اليوم الجمعة على موقع "فيسبوك": "أتمنى حظًا طيبًا للمنتخب الأوغندي في مشاركته بالبطولة، خاصة وأن الفريق حقق نتائج جيدة خلال التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الثانية عشر بالتصفيات برصيد 13 نقطة".



وأضاف: "دعاؤنا وآمالنا أن يواصل المنتخب تقديم نفس الأداء في البطولة، وأود أن أشكر القائمين على المنتخب الأوغندي، والمدرب وكل من كان خلف الفريق. أتمنى لكم النجاح. وتأكدوا من جلب الكأس معكم".



ويلعب المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوي، ويفتتح المنتخب الأوغندي مبارياته بمواجهة الكونغو غدا السبت في الجولة الأولى.

