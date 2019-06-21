رياضة

رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
أوغندا
أوغندا
تمنى يوري موسيفيني رئيس أوغندا حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
وقال موسيفيني في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي لكرة القدم اليوم الجمعة على موقع "فيسبوك": "أتمنى حظًا طيبًا للمنتخب الأوغندي في مشاركته بالبطولة، خاصة وأن الفريق حقق نتائج جيدة خلال التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الثانية عشر بالتصفيات برصيد 13 نقطة". وأضاف: "دعاؤنا وآمالنا أن يواصل
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نيمار

نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
بوجبا‎

سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.
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نائب «المحافظين»: فرصتنا كبيرة لحصد كان 2019 (حوار)

تشهد مصر استعدادات أمنية ورياضية على أعلى مستوى، ترقبا لانطلاق صافرة بدء أكبر كرنفال رياضي كروي في القارة السمراء الذي يضم نجوما جذبوا اهتمام العالم بأسره بأخلاقهم وبراعتهم. بداية من اليوم الجمعة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ضفاف النيل تلبية لشغف متابعة البطولة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية للمرة الخامسة منذ انطلاقها عام 1957. وعلى هامش هذا المحفل الرياضي الهام كان لنا هذا الحوار مع المهندس مصطفى بكير نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الشباب والرياضة.
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منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي:لم نخسر لقاء واحدا والأخلاق ليست كل شيء

لم يحدد أوليفير نيونجيكو، مدرب بوروندي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت، بكأس أمم إفريقيا 2019، وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سأبدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجريبية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات، ولم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".
منتخب-مدغشقر‎

مدرب مدغشقر: غينيا الأقوى وليس نيجيريا

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للقاء غينيا، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نستطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا، والمجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه، وسنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".
الكاميرون‎

آخر كلام.. لاعبو الكاميرون قادمون إلى مصر

أضرب لاعبو الكاميرون عن السفر إلى مصر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية، أمس الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت اليوم الجمعة، حيث أعلنت محطة CRTV التابعة للدولة الكاميرونية: "بعد عدم السفر أمس تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون إلى مصر"، وفقا لما نقلته صحيفة "جون أفريك"، ومن المتوقع أن تكون رحلة المنتخب قد أقلعت قبل قليل صوب مطار القاهرة، حيث تلعب الأسود غير المروضة مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.
محمد-صلاح (2)

نكشف تفاصيل جلسة صلاح والمحمدي مع لاعبي الفراعنة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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