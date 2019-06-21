«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وانتهت "المصرية للاتصالات" وشركة "تذكرتي" من كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتي تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضي الهام بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الريادي على المستويين
وانتهت "المصرية للاتصالات" وشركة "تذكرتي" من كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتي تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضي الهام بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الريادي على المستويين الداخلي والخارجي وقيادتها للقارة الإفريقية.
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وأكدت أن هذه النقلة النوعية للخدمات المقدمة للجماهير على كافة المستويات من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب والعرب، كما قامت الشركة بالتعاون مع الأجهزة والجهات الأمنية بوضع مجموعة من الحلول والأنظمة للتعرف على المشجعين المتواجدين بالاستادات بهدف القضاء على ظاهرة مثيري الشغب والمساهمة في عودة الأسر والجماهير المصرية للملاعب، والعمل على إنجاح البطولة وخروجها بمستوى من التميز والإبهار وبأعلى مستويات الجودة والتي تبرهن على الوجه الحضاري والتكنولوجي لمصر.
وذكرت الشركة أن هذا التعاون المثمر والبناء مع شركة "تذكرتي" هو بداية لسلسلة من الشراكات والنجاحات بين الجانبين لدعم والنهوض بمنظومة الرياضة المصرية، وأعربت الشركة المصرية للاتصالات عن فخرها بالمستوى العالمي للاستعدادات الفنية والتقنية للتفاعل مع هذا الحدث الرياضي الهام وإبهار زوار مصر من منتخبات وبعثات بالإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها مصر.
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وأعربت عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة وروح التعاون والتكاتف من قبل جميع الجهات المنظمة، مؤكدة فخرها برعايتها للمنتخب المصري وتمنياتها للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، وناشدت الشركة أبناء مصر وجماهير كرة القدم بمؤازرة المنتخب والوقوف خلفه لبث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق النتائج المرجوة.