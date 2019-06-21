سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

بول بوجبا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا" فإن بول بوجبا يفضل العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل. ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات بوجبا، لكن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي، قبل التفاوض مع مانشستر يونايتد، وسافر فابيو باراتيسي

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا" فإن بول بوجبا يفضل العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات بوجبا، لكن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي، قبل التفاوض مع مانشستر يونايتد، وسافر فابيو باراتيسي المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى لندن، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات حول صفقة بوجبا.



وكان ريال مدريد من أكثر الأندية المهتمة بضم بول بوجبا، إلا أن الأموال الطائلة التي صرفها في الصفقات الصيفية، جعلته يتراجع بعض الشيء، خوفًا من عدم القدرة على سداد راتب النجم الفرنسي.

