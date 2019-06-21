رياضة

سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
بول بوجبا
بول بوجبا
ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا" فإن بول بوجبا يفضل العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل. ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات بوجبا، لكن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي، قبل التفاوض مع مانشستر يونايتد، وسافر فابيو باراتيسي
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نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
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نائب «المحافظين»: فرصتنا كبيرة لحصد كان 2019 (حوار)

تشهد مصر استعدادات أمنية ورياضية على أعلى مستوى، ترقبا لانطلاق صافرة بدء أكبر كرنفال رياضي كروي في القارة السمراء الذي يضم نجوما جذبوا اهتمام العالم بأسره بأخلاقهم وبراعتهم. بداية من اليوم الجمعة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ضفاف النيل تلبية لشغف متابعة البطولة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية للمرة الخامسة منذ انطلاقها عام 1957. وعلى هامش هذا المحفل الرياضي الهام كان لنا هذا الحوار مع المهندس مصطفى بكير نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الشباب والرياضة.
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رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

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بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.
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سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
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سولسكاير: مانشستر يونايتد وليفربول هما الأكثر شعبية

يعتقد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيكون من المفيد بالنسبة إليه أن يكون قادرًا على نقل فريقه إلى موطنه النرويج، ليواجه كريستيانزوند، وأعلن الشياطين الحمر عن لقاء آخر كجزء من جدولهم قبل الموسم، حيث يواجه الشياطين الحمر من مسقط رأس أولي في أوسلو يوم الثلاثاء، 30 أغسطس، وستكون المباراة الودية في ملعب أوليفي مناسبة رائعة للمدرب والآلاف من أنصار مانشستر يونايتد في إسكندنافيا، الذين يتطلعون لحضور المباراة ضد نادي إليتسيرين.
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ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".
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