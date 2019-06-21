كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

زيمبابوي

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

وجاء تشكيل زيمبابوي كالآتي: حارس المرمى: إدمور سيباندا الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19

وجاء تشكيل زيمبابوي كالآتي:



حارس المرمى: إدمور سيباندا



الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا



الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو



الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات.



وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.