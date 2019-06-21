الكنيسة: لم نلغِ المؤتمرات أو الرحلات في الصيف

تحرير:بيتر مجدي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

البابا تواضروس في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية نشرت معلومات مفادها إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، مؤكدًا أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا. وأشار حليم إلى أن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع قديم جدًا. وأهابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة حديثه في البيان، "نصلي أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء". وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، فيديو قديم، للقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأحد المداخلات في قناة فضائية، يعلن فيه إغلاء المؤتمرات