نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

نيمار دا سيلفا

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.

ودخل نيمار في أزمات مع زميله إدينسون كافاني بسبب تسديد ركلات الجزاء، كما انكسرت علاقته بالجهاز الطبي للفريق، ورئيس النادي، ناصر الخليفي، وانزعج نيمار من وحدة اللاعبين داخل غرف الملابس بسان جيرمان، كما أنه سئم من اللعب أمام أعداد قليلة من الجماهير وضد أندية ضعيفة بالدوري الفرنسي. من جانبها كشفت صحيفة

ودخل نيمار في أزمات مع زميله إدينسون كافاني بسبب تسديد ركلات الجزاء، كما انكسرت علاقته بالجهاز الطبي للفريق، ورئيس النادي، ناصر الخليفي، وانزعج نيمار من وحدة اللاعبين داخل غرف الملابس بسان جيرمان، كما أنه سئم من اللعب أمام أعداد قليلة من الجماهير وضد أندية ضعيفة بالدوري الفرنسي.



من جانبها كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن خط سير المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان لعودة نيمار إلى كامب نو، وأشارت إلى أن المفاوضات لا تتم بشكل مباشر بين الناديين، بسبب توتر العلاقة بين برشلونة وسان جيرمان، ولذلك يتم تبادل العروض عن طريق الوكيلين بيني زاهافي وكيا جورابشيان.



وأوضحت الصحيفة أن سان جيرمان لا يريد الخسارة ماليًا عند التخلص من نيمار، ولذلك فإنه يطلب الحصول على 300 مليون يورو لإبرام الصفقة، ولكن إدارة البارسا رفضت دفع هذا الرقم.

