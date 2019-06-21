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«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.
وتعود بداية الواقعة إلى نشر ياسمين صبري صورة لها داخل صالة "جيم" ظهرت فيها وهي تقف على رأسها وقدميها مرفوعة لأعلى، وتلقت الفنانة تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون"، ما جلب عليها عاصفة من الانتقادات. وخرجت
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شبكة MBC

MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".
منتخب- مصر

رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
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ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
محمد هنيدي

شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
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