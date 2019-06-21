«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ياسمين صبري

تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.

وتعود بداية الواقعة إلى نشر ياسمين صبري صورة لها داخل صالة "جيم" ظهرت فيها وهي تقف على رأسها وقدميها مرفوعة لأعلى، وتلقت الفنانة تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون"، ما جلب عليها عاصفة من الانتقادات. وخرجت