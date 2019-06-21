ترامب يغير موقفه من المهاجرين: أحبهم

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن المهاجرين، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب: "أنا أحب المهاجرين"، ومن الواضح أن هذه محاولة منه لكسب الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن الصحفي الذي يجري المقابلة اتهم الرئيس الأمريكي بالقسوة الشديدة تجاه المهاجرين، فقاطعه الأخير قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".

وصرح ترامب: "نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، ونسبة شعبيتي عندهم ارتفعت 17 نقطة"، مرجعا هذا الأمر إلى: "لأنني قاس على الحدود، يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود، إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم