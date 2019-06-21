ترامب يغير موقفه من المهاجرين: أحبهم
تحرير:وكالات
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن المهاجرين، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب: "أنا أحب المهاجرين"، ومن الواضح أن هذه محاولة منه لكسب الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن الصحفي الذي يجري المقابلة اتهم الرئيس الأمريكي بالقسوة الشديدة تجاه المهاجرين، فقاطعه الأخير قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".
وصرح ترامب: "نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، ونسبة شعبيتي عندهم ارتفعت 17 نقطة"، مرجعا هذا الأمر إلى: "لأنني قاس على الحدود، يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود، إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم
وصرح ترامب: "نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، ونسبة شعبيتي عندهم ارتفعت 17 نقطة"، مرجعا هذا الأمر إلى: "لأنني قاس على الحدود، يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود، إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم يفهمون الحدود أفضل من أي شخص آخر"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أنه في شهر مايو 2018، وصف ترامب، بعض المهاجرين غير القانونيين بـ"الحيوانات"، وذلك خلال طاولة مستديرة لمناقشة موضوع المدن التي تشكل "ملاذات" للمهاجرين والعصابات، قائلا: "سنطرد أشخاصا من البلاد.. لا يمكنكم أن تتخيلوا كم أن هؤلاء الأشخاص أشرار، ليسوا بشرا، هم حيوانات.. سنطردهم من البلاد بوتيرة غير مسبوقة". (التفاصيل)