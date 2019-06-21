السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

السفير السعودي

دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.

وكانت قرعة بطولة كـأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت شهر أبريل الماضي في منطقة سفح الأهرامات قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى كونه البلد المضيف التي تضم منتخبات كلًا من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغنـدا. يذكر أن حفلة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في تمام الثامنة