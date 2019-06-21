رياضة

السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
السفير السعودي
السفير السعودي
دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.
وكانت قرعة بطولة كـأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت شهر أبريل الماضي في منطقة سفح الأهرامات قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى كونه البلد المضيف التي تضم منتخبات كلًا من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغنـدا. يذكر أن حفلة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في تمام الثامنة
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رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
نيمار

نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
منتخب-المغرب

انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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