بسبب إيران.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

مجلس الأمن - صورة أرشيفية

إثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، دعت أمريكا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس تقول فيها: "نريد بحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، وسنطلع المجلس على أحدث هذه التطورات، ونقدم المزيد من المعلومات بناءً على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "سكاي نيوز".

من ناحية أخرى، عقد دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والرئيس الروماني كلاوس يوهانس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، وعلق خلاله على التوتر بين واشنطن وطهران قائلا: "بروكسل وعواصم الدول الأعضاء تتابع عن كثب وبقلق شديد ما يجري في منطقة الخليج"،