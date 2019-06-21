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بسبب إيران.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
إثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، دعت أمريكا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس تقول فيها: "نريد بحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، وسنطلع المجلس على أحدث هذه التطورات، ونقدم المزيد من المعلومات بناءً على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "سكاي نيوز".
من ناحية أخرى، عقد دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والرئيس الروماني كلاوس يوهانس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، وعلق خلاله على التوتر بين واشنطن وطهران قائلا: "بروكسل وعواصم الدول الأعضاء تتابع عن كثب وبقلق شديد ما يجري في منطقة الخليج"،
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ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يغير موقفه من المهاجرين: أحبهم

أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن المهاجرين، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب: "أنا أحب المهاجرين"، ومن الواضح أن هذه محاولة منه لكسب الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن الصحفي الذي يجري المقابلة اتهم الرئيس الأمريكي بالقسوة الشديدة تجاه المهاجرين، فقاطعه الأخير قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".
ترامب

«كان هيموت 150 عسكري».. ترامب يكشف سر إلغاء ضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف الهجوم على إيران، لأن الرد لم يكن مناسبا على إسقاط طائرة مسيرة، لافتًا أن إيران الآن أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه أوقف الضربة العسكرية قبل 10 دقايق من شنها وكانت تستهدف 3 مواقع وستقتل نحو 150 جنديا، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب أنه تم فرض مزيد من العقوبات على إيران أمس الخميس.. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
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مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
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أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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