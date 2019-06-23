يقلل من ضغط الدم.. ما فوائد زيت الفلفل الحار؟

وضحت الكثير من الدراسات الحالية أن زيت الفلفل الحار لديه قدرة على تنشيط الدورة الدموية.. ويزيد من معدلات الكوليسترول النافعة التي يحتاجها الجسم بانتظام

تحرير:إسراء محمد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

توجد كثير من الزيوت الحيوية التي تتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال زيت اللوز، يعمل على علاج المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب، وزيت جوز الهند يساعد في حرق الدهون بشكل فعال وسريع، إضافة إلى زيت الزيتون الذي يعمل على التخلص من الإمساك، وغيرها من الزيوت الهامة في حياتنا، ولكن هل سمعت من قبل عن زيت الفلفل الحار، فهو يشبه الزيوت الأخرى في فاعليتها، حيث يعمل على التخفيف من حدة الالتهابات، بجانب الوقاية من الأمراض المزمنة وتقوية الجهاز المناعي، وذلك نقلًا عن "organicfacts".

على الرغم من أن زيت الفلفل الحار يوحي بأنه غير نافع، ولكن فوائده تختلف كثيرًا عن اسمه فهو يعمل على فقدان الوزن وتخفيف احتقان الجيوب الأنفية، ولكن توجد بعض الآثار الجانبية يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يسبب اضطرابات في المعدة وتهيجا في الجلد. ما يلي بعض من الفوائد التي يقدمها زيت الفلفل الحار: 1-

على الرغم من أن زيت الفلفل الحار يوحي بأنه غير نافع، ولكن فوائده تختلف كثيرًا عن اسمه فهو يعمل على فقدان الوزن وتخفيف احتقان الجيوب الأنفية، ولكن توجد بعض الآثار الجانبية يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يسبب اضطرابات في المعدة وتهيجا في الجلد. ما يلي بعض من الفوائد التي يقدمها زيت الفلفل الحار:

1- الوقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة، وتعمل بجانب بعض من المركبات الأخرى على تقييد الجذور الحرة في أي مكان في جسم الإنسان، وبالتالي يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- التحفيز من الجهاز المناعي

لديه قدرة كبيرة على التحفيز من الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي أيضًا على معدلات متواضعة من فيتامين C، وذلك يساعد على التعزيز من إنتاج خلايا الدم البيضاء، حيث يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة للتخفيف من الضغط على الجهاز المناعي، وإذا كنت تعاني من السعال أو نزلات البرد أو احتقان، فالقليل من زيت الفلفل الحار سيساعد على الشفاء سريعًا.

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3- التخفيف من مشكلات المعدة

يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات تساعد في التخفيف من اضطرابات المعدة، إضافة إلى التخلص من الأنسجة الملتهبة من الأمعاء، فبالرغم من أن كثيرا من الأشخاص ينظرون إلى الأطعمة الحارة على أنها سيئة للهضم، ولكن توجد كثير من المكونات في هذا الزيت تحسن من مثل هذه الحالات، من خلال تحفيز عملية الهضم، وتحقيق معدلات عالية من التوازن فيما يتعلق بالبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء.

4- الوقاية من الضمور البقعي

بما أن زيت الفلفل الحار يحتوي على فيتامين A، فهو يقدم تعزيزا كبيرا بشأن صحة العينين والرؤية، حيث يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة، ويقيك من الضمور البقعي، وجفاف العينين، إضافة إلى الإبطاء من إعتام عدسة العين مع تقدم العمر.

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5- يقلل من ضغط الدم

وضحت الكثير من الدراسات الحالية أن زيت الفلفل الحار لديه قدرة على تنشيط الدورة الدموية، ويزيد من معدلات الكوليسترول النافعة التي يحتاجها الجسم بانتظام، وذلك يساعد في التقليل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعمل على الوقاية من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

لذا يجب عليك أن تضع مثل هذه الزيوت في نظامك الغذائي، احرص دائمًا على استخدام الزيوت الصحية في الطهي، مثل زيت الزيتون فهو ليس زيتا صحيا فقط، ولكنه يساعد أيضًا على فقدان الوزن، ويوضع في كثير من المسكات للحفاظ على بشرة صافية نضرة، كما أن زيت السمسم من الأشياء التي تساعدك في الحصول على ترطيب كامل للشعر، ويعمل على تقوية البصيلات إذا كنت تعاني من تقصف الأطراف، بجانب الزيوت الأخرى التي ذكرناها مسبقًا، زيت الجرجير أيضًا له فوائد كثيرة يجب أن تضعها في الاعتبار، لأنه يعمل على وقاية فروة الرأس من العدوى، كما أنه يعزز نمو الشعر، ويمنع تساقطه بشكل كبير.

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