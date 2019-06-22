مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة الأشخاص من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله
في الوقت الذي يتجرد فيه العديد من الأشخاص من المشاعر، والتعبير عن الأحاسيس، كان برج السرطان وما زال يحمل داخله الكثير من العاطفة الجياشة، وبالرغم من أهميتها بالنسبة له وللمقربين من حوله، فإنها سبب كبير لمشاكله الشخصية، حيث يحتاج إلى معاملة خاصة لأن ما بداخله مميز حقا عن الآخرين.
بالطبع نتساءل كثيرا حول صفات هذه الشخصية بعيدا عن الشائع عنه كونه مزاجيا وكئيبا وعنيدا في كثير من الأحيان، لذا فالأمر يتطلب منك قراءة بتركيز للحصول على جميع المعلومات التي تفيدك في التعامل مع السرطان، وإيجاد إجابات لعلامات الاستفهام.
1- لديه حدس قوي ويقرأ الناس جيدا
يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله، وبالرغم من ذلك قد لا يثق في حدسه في بعض الأحيان وهذا مشكلة بالنسبة له.
2- عاطفي جدا
عندما يتعلق الأمر
1- لديه حدس قوي ويقرأ الناس جيدا
يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله، وبالرغم من ذلك قد لا يثق في حدسه في بعض الأحيان وهذا مشكلة بالنسبة له.
2- عاطفي جدا
عندما يتعلق الأمر بالحب، فإنه حقا جدير بأن يكون الطرف الأكثر عشقا، يملك من الشغف لشريكه ما يجعله يعيش قصة حب لا مثيل لها، ولهذا إذا كان شريكك من السرطان ويكن لك الكثير من الحب سيشعرك بالحياة.
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3- يظهر الوجه القاسي عندما يكسر قلبه
ولأن السرطان حساس وعاطفي بشكل قد يكون مبالغا فيه للبعض، فإنك ترى قسوته عندما يُكسر قلبه، حيث يواجه صعوبة بعد انتهاء علاقته بشريكه ويستغرق وقتا طويلا للنسيان والعودة من جديد.
4- كريم كثيرا تجاه عائلته وأصدقائه
السرطان من الأبراج السخية والكريمة بشكل كبير، فهو يحب بصدق، ويعطي الكثير من المشاعر للمقربين من حوله، ولهذا فإنه محبوب من الكثير من الأشخاص، كما أنه صانع الابتسامة على وجوههم.
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5- غامض ويصعب قراءته
السرطان له شخصية غامضة يمكن أن تجعله لغزا، فهو شخص كتوم يعرف جيدا الحفاظ على أسراره ولا يكشف عن أفكاره بسهولة، ولهذا تصعب قراءته ممن حوله وهذا يجعله كالمغناطيس ينجذب إليه الكثيرون للكشف عما بداخله.
6- يستقبل المحبة والعاطفة بصدر رحب
لا يرفض السرطان المشاعر الحقيقية التي يفصح له عنها الشخص المناسب والمحبوب بالنسبة له، وذلك لأنه شخص رقيق لديه أحاسيس قوية.
7- هادئ وبارد حتى يتم استفزازه
السرطان من الشخصيات التي تأخذ الحياة بسهولة، ولهذا دائما ما ستراه شخصا هادئا، ولكنه لا يسمح لمن حوله بالسير فوقه، فإذا تم استفزازه يظهر مخالبه، ويرد بطريقة قاسية تجعل منه شخصا آخر.
8- تقلباته المزاجية سريعة
مزاج السرطان كالرياح يتغير في لحظة، وهذه الصفة تمثل صعوبة بالنسبة له، ولهذا فإنه يبذل جهدا كبيرا لجعل الأمور تحت السيطرة، وبالطبع العاطفة تساعده على ذلك.. تعرف على أسرار تسمية الأبراج.
9- صديق وفي
من أكثر ما يقدره السرطان في الحياة أصدقاؤه، حيث يمكنه فعل كل شيء من أجلهم، كما لديه قدرة كبيرة على الاستماع، وتقديم كل الدعم غير المتوقع.
10- يتوق للماضي في بعض الأحيان
يمكن للسرطان في بعض الأحيان أن يجد نفسه يتذكر نفسه عبر الماضي وأن ينغمس في ذكرياته لدرجة أنه ينسى العيش في الوقت الحاضر، ولهذا يجد صعوبة في نسيان موقف ما أو علاقة قديمة.
11- قد يصنع حاجزا لنفسه بعيدا عن الآخرين
عندما ينزعج السرطان من شيء، فإنه يتخذ جنبا ويبتعد عن المقربين منه، ومن الأفضل له ولهم عدم الاقتراب منه حتى يهدأ قليلا، وبعدها سيترك مساحة ووقتا للفضفضة.
12- لا مكان للغاضبين في حياته
ولأن السرطان هادئ ويحب النقاش ويحمل من العاطفة ما يجعله رحيما، فإنه لا يحب الأشخاص العصبيين والغاضبين طوال الوقت، وفي الغالب يخرجهم من حياته.