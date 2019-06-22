مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة الأشخاص من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

برج السرطان

في الوقت الذي يتجرد فيه العديد من الأشخاص من المشاعر، والتعبير عن الأحاسيس، كان برج السرطان وما زال يحمل داخله الكثير من العاطفة الجياشة، وبالرغم من أهميتها بالنسبة له وللمقربين من حوله، فإنها سبب كبير لمشاكله الشخصية، حيث يحتاج إلى معاملة خاصة لأن ما بداخله مميز حقا عن الآخرين. بالطبع نتساءل كثيرا حول صفات هذه الشخصية بعيدا عن الشائع عنه كونه مزاجيا وكئيبا وعنيدا في كثير من الأحيان، لذا فالأمر يتطلب منك قراءة بتركيز للحصول على جميع المعلومات التي تفيدك في التعامل مع السرطان، وإيجاد إجابات لعلامات الاستفهام.

1- لديه حدس قوي ويقرأ الناس جيدا يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله، وبالرغم من ذلك قد لا يثق في حدسه في بعض الأحيان وهذا مشكلة بالنسبة له. 2- عاطفي جدا عندما يتعلق الأمر