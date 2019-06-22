حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة الأشخاص من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
برج السرطان
برج السرطان
في الوقت الذي يتجرد فيه العديد من الأشخاص من المشاعر، والتعبير عن الأحاسيس، كان برج السرطان وما زال يحمل داخله الكثير من العاطفة الجياشة، وبالرغم من أهميتها بالنسبة له وللمقربين من حوله، فإنها سبب كبير لمشاكله الشخصية، حيث يحتاج إلى معاملة خاصة لأن ما بداخله مميز حقا عن الآخرين. بالطبع نتساءل كثيرا حول صفات هذه الشخصية بعيدا عن الشائع عنه كونه مزاجيا وكئيبا وعنيدا في كثير من الأحيان، لذا فالأمر يتطلب منك قراءة بتركيز للحصول على جميع المعلومات التي تفيدك في التعامل مع السرطان، وإيجاد إجابات لعلامات الاستفهام.
1- لديه حدس قوي ويقرأ الناس جيدا يملك السرطان حدسا قويا يساعده على قراءة من حوله، حيث يستطيع المراقبة جيدا وفهم الشخصية التي يتعامل معها ويستطيع الكشف عن الخبايا ومن هنا يحدد طريقة تعامله، وبالرغم من ذلك قد لا يثق في حدسه في بعض الأحيان وهذا مشكلة بالنسبة له.  2- عاطفي جدا  عندما يتعلق الأمر
اقرأ المزيد
امرأة-برج-العقرب

ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.
الجوزاء

«واثق في نفسه حد الغرور».. رجل الجوزاء المتردد

على الرغم من استحواذ الأبراج على تفكير الكثير من الأشخاص، لكنها لم تكن تستهويني يوما، حتى جاء الوقت الحاسم، عندما قابلت أحد الأشخاص كان غريب الأطوار كثيرا، حركته كثيرة، لا يحب الجلوس طويلا، ودائم التفكير بشكل مخيف، بالطبع لم أدخل داخل عقله لأعرف ذلك، ولكن نظرات العين الشاردة تكشف عن كونه مدمن تفكير، عقله لا يأخذ راحة حتى أثنا نومه. الكاريزما الموجودة فيه جذبتني في البداية، ولكن في الحقيقة عند الاقتراب منه تغير رأيي كثيرا، لأجد بداخل هذا الشخص واحدا آخر، وبهذا فلن أستطيع التأقلم معه سواء كان صديقا أو حبيبا.
برج-الجوزاء

عقله في سباق وعلاقاته متقلبة.. شخصية الجوزاء واضحة

تعرفت على زميل جديد في العمل، وبعد فترة قصيرة دار نقاش بيننا كشف عن شخصيته، ولأني لا أحب الحكم المسبق، أخذت ما يكفي من الوقت لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يكشفون عن شخصيتهم الحقيقية بسهولة، وهناك بعض الصفات التي لا تظهر كاملة سوى في المواقف الحقيقية. أول ما لفت انتباهي مزاجه المتقلب، شروده في كثير من الأحيان، والتركيز على أدق التفاصيل، ولهذا سألته عن كونه جوزاء؟.. وبالفعل كان توقعي صحيحا للغاية، وسألت نفسي هل يمكنني التعامل معه حقا وفهمه؟.. والحقيقة أن شخصية الجوزاء سهلة المعرفة ولكن ليس للكثيرين.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org