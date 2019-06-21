بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

جماهير مصر

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

وحتى كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن فترة مد فتح البوابات وإن كانت المؤشرات تؤكد أن مسؤولي استاد القاهرة وافقوا على فتح البوابات لحين دخول الأعداد المتواجدة بأعداد كبيرة على البوابات. في الوقت نفسه فإن أغلب مدرجات استاد القاهرة وتحديداً الدرجة الثانية والثالثة امتلأت عن آخرها بينما يتبقى بعض المدرجات