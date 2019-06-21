رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)
تحرير:هاني شمشون
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
بائعو الأعلام
قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة.
وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
"التحرير" حاورت عدد من بائعي الأعلام الباحثين عن "باب رزق خفي".
باب رزق
"بنيجي هنا من الساعة 2 الضهر ونفضل واقفين منتظرين رزقنا مع كل عربية رايحة الاستاد"، يقول "عم مجاهد"، رجل أربعيني، من بولاق الدكرور ويقف في شارع جامعة الدول العربية، مضيفا "كل واحد فينا ليه شغله الخاص.. يعني أنا
"التحرير" حاورت عدد من بائعي الأعلام الباحثين عن "باب رزق خفي".
باب رزق
"بنيجي هنا من الساعة 2 الضهر ونفضل واقفين منتظرين رزقنا مع كل عربية رايحة الاستاد"، يقول "عم مجاهد"، رجل أربعيني، من بولاق الدكرور ويقف في شارع جامعة الدول العربية، مضيفا "كل واحد فينا ليه شغله الخاص.. يعني أنا شغّال في المقاولات وأعمال البناء بس لمّا بتيجي حاجة زي كدا بطولة كبيرة وجماهير عاوزة تشجّع وإحنا نكسب رزق ولقمة عيش، بننزل من بيتنا وناكل عيش".
أما أشرف، الشاب الثلاثيني، فقال: "علم مصر من بنبيعه من 5 إلى 40 جنيه، وصورة صلاح هي الأحدث في السوق"، موضحًا أن الأعلام يقل ويزيد سعرها بحسب كبرها أو صغرها، وكل واحد بيشجع ويشتري اللي على قده".
وأضاف "مبنزعلش حد، حتى الأطفال بتيجي معاها أقل من ثمن العلم بنديها تشجع ومنكسفهاش".
وقال "ماندو" طالب جامعي، إنه ينزل في كل بطولة، سوبر كاس أو نهائي دوري، يمارس هوايته في التشجيع وأيضا يبيع الأعلام"، مضيفا "أختي بتعيط ولازم تنزل معايا فبخليها تنزل وهى شاطرة أوى تفاصل وتبيع وكلنا ننبسط".
وقال "محمد" يعمل في مهن حرة، إنه يُوجه رساله إلى صلاح وهى أنه لا ينتظر وينطلق نحو قمة المجموعة والفوز بالبطولة هو وزملاؤه"، مضيفا الصورة دى ليك يا صلاح لا تنتظر وعشمنا فيك كبير تجيبلنا البطولة وتفرح الملايين".
وتقع مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى وتقام مباراتها الأولى والافتتاحيه في استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الساعة الثامنة مساء الجمعة، التى تشهد مجموعة من الفقرات الفنية وعلى رأسها أغنيه للفنان القدير حكيم بعنوان "متجمعين".