رياضة

رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

تحرير:هاني شمشون ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
بائعو الأعلام
بائعو الأعلام
قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
"التحرير" حاورت عدد من بائعي الأعلام الباحثين عن "باب رزق خفي".  باب رزق    "بنيجي هنا من الساعة 2 الضهر ونفضل واقفين منتظرين رزقنا مع كل عربية رايحة الاستاد"، يقول "عم مجاهد"، رجل أربعيني، من بولاق الدكرور ويقف في شارع جامعة الدول العربية، مضيفا "كل واحد فينا ليه شغله الخاص.. يعني أنا
اقرأ المزيد
الجمهور-يحتشد-أمام-البوابات‎ (16)

بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت ان بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
السفير-السعودي-في-مصر-أسامة-بن-أحمد-نقلn (2)

السفير السعودي يدعم المنتخب الوطني أمام زيمبابوي

دعم أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، المنتخب الوطني قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الجمعة، حيث نشر السفير أسامة بن أحمد نقلي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر وعلق قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله". وتلعب مصر ضربة البداية مساء اليوم أمام منتخب زيمبابوي في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.
نيمار

نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب مصر

المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
منتخب مصر

نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، ومحمود تريزيجيه حيث أظهرت الصورة ثلاثي المنتخب وهم يرتدون قمصان المنتخب في التسعينيات، أثناء تصويرهم اعلإن لإحدى شركات الإتصالات، استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
منتخب مصر (3)

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org