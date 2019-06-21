رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

تحرير:هاني شمشون ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

بائعو الأعلام

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.

"التحرير" حاورت عدد من بائعي الأعلام الباحثين عن "باب رزق خفي". باب رزق "بنيجي هنا من الساعة 2 الضهر ونفضل واقفين منتظرين رزقنا مع كل عربية رايحة الاستاد"، يقول "عم مجاهد"، رجل أربعيني، من بولاق الدكرور ويقف في شارع جامعة الدول العربية، مضيفا "كل واحد فينا ليه شغله الخاص.. يعني أنا