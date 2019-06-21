رياضة

كان 2019.. مدرجات ستاد القاهرة تمتلئ بجمهور مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
جماهير مصر
جماهير مصر
تفاعلت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مرة، حقق خلالها المنتخب الوطني الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي في مواجهتين، ولم يلعب المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وامتلأت مدرجات ستاد القاهرة عن آخرها، وسط تفاعل كبير من المشجعين قبل حوالي ثلاث ساعات من انطلاق صافرة البداية، وأشعلت الجماهير أضواء هواتفها المحمولة أثناء تشجيعها للمنتخب. ونزل المطرب حكيم أرض الملعب في محاولة لإشعال حماس الجماهير التي استقبلته استقبالاً حافلاً وظلت تهتف له وتطالبه بالغناء خاصة أنه
اقرأ المزيد
الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (2)

السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
منتخب-مصر‎

مفاجأة جديدة في تشكيل مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (1)

كان 2019.. خوف وذعر في معسكر نيجيريا تعرف على السبب

تعرض الدولي النيجيري صامويل كالو، لأزمة قلبية خلال تدريبات الجماعية، لمنتخب بلاده مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، وتعرض "كالو" لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط اللاعب مغشيًا عليه، وسط ذعر وخوف بين لاعبي النسور ما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث خضع لقسطرة في القلب.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
مدرب-زيمبابوي (2)

هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا مدافعا في صفوف ديناموز الذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي الذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده الذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخ زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
توت- تميمة-كأس-امم -فريقيا‎ (3)

ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
منتخب-زيمبابوي (1)

الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org