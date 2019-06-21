كان 2019.. مدرجات ستاد القاهرة تمتلئ بجمهور مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

جماهير مصر

تفاعلت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مرة، حقق خلالها المنتخب الوطني الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي في مواجهتين، ولم يلعب المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

وامتلأت مدرجات ستاد القاهرة عن آخرها، وسط تفاعل كبير من المشجعين قبل حوالي ثلاث ساعات من انطلاق صافرة البداية، وأشعلت الجماهير أضواء هواتفها المحمولة أثناء تشجيعها للمنتخب. ونزل المطرب حكيم أرض الملعب في محاولة لإشعال حماس الجماهير التي استقبلته استقبالاً حافلاً وظلت تهتف له وتطالبه بالغناء خاصة أنه