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شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الفنان حكيم
الفنان حكيم
نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
وعلق حكيم على الفيديو قائلًا: "أعظم جمهور فى الدنيا هو الجمهور المصرى، الاستاد يفرح بيكم ويارب كلنا نفضل دايما متجمعين يارب حفل الافتتاح يعجبكم النهاردة". يذكر أن قناة "تايم سبورت" أعلنت أنه سيتم تقديم أغنية "متجمعين" في حفل الافتتاح بثلاث لغات «العربية والإنجليزية واالفرنسية» ويغني المطرب
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«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.
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MBC تكشف حقيقة إطلاقها قناة خاصة بلبنان

أصدرت مجموعة قنوات MBC، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما تردد عن إطلاقها لقناة جديدة تحمل اسم MBC Lebanon، ما استلزم التوضيح من قبل إدارة القناة. ونشر مازن الحايك المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، البيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفيه: "بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة MBC Lebanon، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة MBC التأكيد على عدة أمور".
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رسائل المشاهير للفراعنة: 100 مليون بيقولوا يا رب

حرص العديد من المشاهير والفنانين على تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتحها المنتخب الوطني بأولى مبارياته بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، وتعد هذه نسخة استثنائية، إذ يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام في شهر يناير.
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بعد خطأ العلم.. حكيم يوجه رسالة إلى شعب المغرب

أعرب المطرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق مساء اليوم الجمعة، كما وجه رسالة إلى الشعب المغربى، وذلك بعد علمه باعتراض بعضهم على ظهور علم جهة معادية فى كليب أغنية «متجمعين». وكتب حكيم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أكيد أنا سعيد جدًا باختيارى للمشاركة فى أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية فى بلدى الغالية مصر الحبيبة.. إلا أننى انزعجت جدًا بعد علمى باعتراض بعض الأخوة فى دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية».
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طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
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حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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