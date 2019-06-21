شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

الفنان حكيم

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.

وعلق حكيم على الفيديو قائلًا: "أعظم جمهور فى الدنيا هو الجمهور المصرى، الاستاد يفرح بيكم ويارب كلنا نفضل دايما متجمعين يارب حفل الافتتاح يعجبكم النهاردة". يذكر أن قناة "تايم سبورت" أعلنت أنه سيتم تقديم أغنية "متجمعين" في حفل الافتتاح بثلاث لغات «العربية والإنجليزية واالفرنسية» ويغني المطرب