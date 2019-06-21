السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في ستاد القاهرة - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.

وهذا الحدث الرياضي هو الأكبر والأقوى والأهم في القارة السمراء، تستضيفه مصر للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، وما بين آخر نسخة أقيمت عام 2006 والنسخة الحالية شهدت الكرة الإفريقية تغيرات كبيرة وتطورا غير مسبوق، حتى معايير ومواصفات النجومية تغيرت، نسخة 2006 كتبت شهادة ميلاد جيل مصر الذهبي الذي هيمن على اللقب