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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في ستاد القاهرة - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي في ستاد القاهرة - صورة أرشيفية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
وهذا الحدث الرياضي هو الأكبر والأقوى والأهم في القارة السمراء، تستضيفه مصر للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، وما بين آخر نسخة أقيمت عام 2006 والنسخة الحالية شهدت الكرة الإفريقية تغيرات كبيرة وتطورا غير مسبوق، حتى معايير ومواصفات النجومية تغيرت، نسخة 2006 كتبت شهادة ميلاد جيل مصر الذهبي الذي هيمن على اللقب
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البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (3)

الكنيسة: لم نلغِ المؤتمرات أو الرحلات في الصيف

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية نشرت معلومات مفادها إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، مؤكدًا أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا. وأشار حليم إلى أن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع قديم جدًا. وأهابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
ستاد-القاهرة-الدولي (3)

«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
إسعاف-كفر-الشيخ-ترفع-حالة-الطوارئ (2)

25 سيارة إسعاف بمحيط شاشات عرض أمم إفريقيا بكفرالشيخ

قال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الإفريقية مساء الجمعة، إذ سيتم الدفع بـ25 سيارة إسعاف بالأماكن التى يوجد بها شاشات عرض للمباراة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف حال حدوث أي طارئ. وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ"التحرير" أن جميع السيارات فى حالة استنفار لتأمين جميع طرق المحافظة.
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إجراء جديد من محافظة الجيزة بشأن تقنين الأراضي

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، اليوم الجمعة، تعلن فيه عن قرار جديد بشأن طلبات تقنين أراضي الدولة الواقعة بنطاق المحافظة، إذ طالبت المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه 29 أغسطس المقبل، وإلا سيتم إلغاء طلب التقنين ووضع الأرض ضمن حملات الإزالة، وذلك لثبوت عدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.
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ستاد-القاهرة-الدولي (3)

«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
الاتحاد-الافريقي

كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.
السيسى

السيسي لـ«بن زايد»: مصر تدعم أمن واستقرار الإمارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة". وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.
السيسى

السيسي يؤكد: ندعم جامبيا في الزراعة ومختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.
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