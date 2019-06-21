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ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
وأضاف حاجي، في تصريحات على التلفزيون الإيراني الرسمي، "القواعد الأمريكية بالمنطقة وحاملة الطائرات بالخليج تقع في مدى صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.اقرأ أيضا| اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيرانوإثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة
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ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
مجلس الأمن

بسبب إيران.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق

إثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، دعت أمريكا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس تقول فيها: "نريد بحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، وسنطلع المجلس على أحدث هذه التطورات، ونقدم المزيد من المعلومات بناءً على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "سكاي نيوز".
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يغير موقفه من المهاجرين: أحبهم

أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن المهاجرين، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب: "أنا أحب المهاجرين"، ومن الواضح أن هذه محاولة منه لكسب الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن الصحفي الذي يجري المقابلة اتهم الرئيس الأمريكي بالقسوة الشديدة تجاه المهاجرين، فقاطعه الأخير قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".
ترامب

«كان هيموت 150 عسكري».. ترامب يكشف سر إلغاء ضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف الهجوم على إيران، لأن الرد لم يكن مناسبا على إسقاط طائرة مسيرة، لافتًا أن إيران الآن أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه أوقف الضربة العسكرية قبل 10 دقايق من شنها وكانت تستهدف 3 مواقع وستقتل نحو 150 جنديا، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب أنه تم فرض مزيد من العقوبات على إيران أمس الخميس.. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.
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ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
مجلس الأمن

بسبب إيران.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق

إثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، دعت أمريكا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس تقول فيها: "نريد بحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، وسنطلع المجلس على أحدث هذه التطورات، ونقدم المزيد من المعلومات بناءً على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "سكاي نيوز".
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ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
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مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
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