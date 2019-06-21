ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".

وأضاف حاجي، في تصريحات على التلفزيون الإيراني الرسمي، "القواعد الأمريكية بالمنطقة وحاملة الطائرات بالخليج تقع في مدى صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.اقرأ أيضا| اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيرانوإثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة