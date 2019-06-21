بعد وصوله الاستاد .. الجماهير تتفاعل مع حكيم "صور"

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

حكيم في استاد القاهرة

تفاعلت الجماهير التي ملأت مدرجات استاد القاهرة الدولي فور ظهور الفنان حكيم استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة واستقبلته بالهتافات. ومن المنتظر أن يحيي "حكيم" حفل الافتتاح بأغنية "متجمعين" مع المطرب النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج،، بينما تؤدي المقطع الفرنسي المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه".

حكيم بمجرد وصوله استاد القاهرة حرص على القيام بجولة داخل الملعب وقامت الجماهير بتحيته وطالبته بالغناء، وأشار لهم بأصابعه بأنه سيغني في الساعة الثامنة موعد حفل الإفتتاج الذي ينطلق بعد لحظات. ومن المنتظر أن يحضر السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية