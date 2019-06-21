تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

مصدر أمني: أصحاب السوابق الجنائية من السيدات قررن العمل بمفردهن للاستفادة بالغنيمة.. وعصابة التاكسي الأخطر.. وسيدة وابنتها تسرقان بشعار "الاحتكاك" بالرجال في المواصلات

تحرير:يونس محمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.

الحوقنا السواق بيتحرش بينا وأوضح المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت عن عصابة نسائية تعتمد على أسلوب "التحرش هو الحل" بعدما تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدي السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهم بهما في منطقة

الحوقنا السواق بيتحرش بينا

وأوضح المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت عن عصابة نسائية تعتمد على أسلوب "التحرش هو الحل" بعدما تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدي السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهم بهما في منطقة النزهة.

وكشف المصدر الأمني عن ملابسات القضية التى بدأت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته في شارع جسر السويس بدائرة القسم، استوقفه فتاتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ وهربتا.

وهنا قام ضباط المباحث بإجراء التحريات وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شقيقتان، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج.

وبالقبض عليهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة 15000 جنيه من محاسب، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية.

سرقة 200 ألف جنيه بالاحتكاك

كما كشف المصدر الأمني عن النوع الثاني من العصابات النسائية وهو يعتمد على أسلوب "الاحتكاك" بالرجال فى المواصلات العامة، إذ تعود تفاصيل آخر واقعة، عندما أمرت نيابة الدرب الأحمر، في مايو الماضى، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.

وأضافا أنهما استقلا سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

كما كشفت التحقيقات، عن أنه عقب البلاغ تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتين الأولى مسجلة جنائيًا 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرها قضية "سرقة"، وابنتها وهى ربة منزل تبلغ 36 سنة، سبق اتهامها فى 17 قضية آخرها قضية "سرقات متنوعة"، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ122 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها "جارٍ العمل على ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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