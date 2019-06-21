جريمة

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

مصدر أمني: أصحاب السوابق الجنائية من السيدات قررن العمل بمفردهن للاستفادة بالغنيمة.. وعصابة التاكسي الأخطر.. وسيدة وابنتها تسرقان بشعار "الاحتكاك" بالرجال في المواصلات
تحرير:يونس محمد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
ضبط سيدة - صورة أرشيفية
ضبط سيدة - صورة أرشيفية
اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
الحوقنا السواق بيتحرش بينا وأوضح المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت عن عصابة نسائية تعتمد على أسلوب "التحرش هو الحل" بعدما تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدي السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهم بهما في منطقة
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توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
جثة-فتاة

حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.
قتل

شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
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عصابة-المتوسكلات‎

حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقة عربي بمصر القديمة

استعجلت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 5 أشخاص، ألقى القبض عليهم لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن بداية الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد 5 أشخاص في أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال فى فخهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة.
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حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
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