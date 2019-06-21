محمد جيم سعد كاري

الفارق الوحيد أن جيم كارى وجد من يكتب له أدوارا عبقرية تلضم الكوميديا بالسيكودراما، وتسمح له باستخدام كافة قدراته التمثيلية، بقدر ما تتيح له التعامل بحرية مع قدراته البهلوانية الكوميدية.
محمد سعد للأسف لم يجد سوى من يكتب له أدوارا تنتمى فقط إلى مدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. الغالبية العظمى من أفلام سعد تعتمد على فكرة "يخلق من الشبه أربعين" التى ذابت واهترأت وترهلت من كثرة استخدامها فى السينما المصرية.
اللى بالى بالك وبوحة وعوكل وغيرها من الأفلام تعتمد كلها على وجود شخصين متطابقين فى الملامح والطول والجسد يختفى أحدهما لتقوم جهة ما باستخدام الآخر للقيام بدوره لتحقيق أغراضها.
تلك الأغراض تنحصر غالباً فى تنفيذ مهمة وطنية تحول المواطن العبيط المتخلف عقلياً وحركياً إلى نموذج للبطولة والفداء، لتخدر وتدغدغ مشاعر المواطن الغلبان المهمل والمطحون على جميع المستويات، وتعده بإمكانية الصعود الاجتماعى مثل ذلك الشبيه المتخلف.
محمد سعد ربما يكون الممثل الوحيد فى تاريخ الكوميديا المصرية الذى يميت الجمهور من الضحك فى أفلامه بلا توقف من بدايتها إلى نهايتها.
حتى إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية لم يحقق تلك المعدلات المخيفة من الإضحاك. الأكذوبة التى يصدقها البعض ويروج لها أن أفلام سعد تافهة بينما أفلام ياسين هادفة.
بصراحة كلاهما قدم أفلاماً تجارية مسلوقة لا تحمل قيمة سينمائية على الإطلاق، ولا تهدف إلا لإضحاك الجمهور. حماتى قنبلة ذرية وياسين فى الطيران والبوليس وفى مستشفى المجانين ليست أفضل بأى معيار سينمائى وفنى من بوحة وعوكل وكتكوت.
لو انتقى محمد سعد سيناريوهات أفلامه القادمة بقليل من الذكاء، وتخلص من كليشيه الشبيه المستهلك، يمكنه بلا شك أن يصنع أفلاماً مدهشة تضعه فى مكانة ممثل عظيم مثل جيم كارى. هذه شهادة لا أريد كتمانها.