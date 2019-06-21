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محمد جيم سعد كاري

عمرو حسنى
بقلم: عمرو حسنى
عمرو حسنى
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
الفنان محمد سعد
الفنان محمد سعد
جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار. النقطة الفاصلة التى تخرج بذلك النوع من التمثيل من ضيق الابتذال إلى رحابة العبقرية هى حضور الممثل وامتلاكه لموهبة كبيرة تمنحه القدرة على أداء الأدوار الصعبة المركبة التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا فى إطار درامى متماسك. محمد سعد ينتمى هو الآخر إلى ذلك النوع من الممثلين القادرين على إضحاك الحجر والشجر.
الفارق الوحيد أن جيم كارى وجد من يكتب له أدوارا عبقرية تلضم الكوميديا بالسيكودراما، وتسمح له باستخدام كافة قدراته التمثيلية، بقدر ما تتيح له التعامل بحرية مع قدراته البهلوانية الكوميدية. محمد سعد للأسف لم يجد سوى من يكتب له أدوارا تنتمى فقط إلى مدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. الغالبية العظمى من
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فيلم-محمد-حسين (2)

محمد جيم سعد كاري

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.
رجل-دين (2)

رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
الــممر (1)

«الممر».. هكذا يولد النصر من رحم الهزيمة

هل عبرنا أخيرًا في السينما عقدة هزيمة 1967؟ وهل -وهو الأهم- عبرنا حواجز التوجس والحذر الأمني المفرط عندما نتعرض لقوتنا العسكرية؟ سؤالان طرحا نفسيهما بقوة عليَّ وأنا أتابع أو ألاحق الأحداث المتسارعة ما بين القاهرة وتل أبيب، قبل تدمير الطيران المصري ومن بعدها الانسحاب المهين، فكانت تلك الشاشة الجديدة علينا بمشاهد الخذلان المفصلة لكل ضابط وجندي، الملونة بالرصاص والقنابل في قلوب وصدور جنودنا، لتعلن أن هذا العمل بلا (تابو) الاقتراب من الهزيمة شكلًا وموضوعًا وفعلًا، جاءت مرونة الدولة بانفراجة انعكست على حركة الأبطال والسيناريو من أول لقطة. ولم أتوقف لألتقط أنفاسي إلا مع البطل ينتقل من كابوس الحرب وعار الهزيمة إلى كابوس الإذلال من الأهل.
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فيلم-محمد-حسين (2)

محمد جيم سعد كاري

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.
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