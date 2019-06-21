محمد جيم سعد كاري

عمرو حسنى

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

الفنان محمد سعد

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار. النقطة الفاصلة التى تخرج بذلك النوع من التمثيل من ضيق الابتذال إلى رحابة العبقرية هى حضور الممثل وامتلاكه لموهبة كبيرة تمنحه القدرة على أداء الأدوار الصعبة المركبة التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا فى إطار درامى متماسك. محمد سعد ينتمى هو الآخر إلى ذلك النوع من الممثلين القادرين على إضحاك الحجر والشجر.

الفارق الوحيد أن جيم كارى وجد من يكتب له أدوارا عبقرية تلضم الكوميديا بالسيكودراما، وتسمح له باستخدام كافة قدراته التمثيلية، بقدر ما تتيح له التعامل بحرية مع قدراته البهلوانية الكوميدية. محمد سعد للأسف لم يجد سوى من يكتب له أدوارا تنتمى فقط إلى مدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. الغالبية العظمى من