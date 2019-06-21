كان 2019.. خوف وذعر في معسكر نيجيريا تعرف على السبب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

نيجيريا

تعرض الدولي النيجيري صامويل كالو، لأزمة قلبية خلال تدريبات الجماعية، لمنتخب بلاده مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، وتعرض "كالو" لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط اللاعب مغشيًا عليه، وسط ذعر وخوف بين لاعبي النسور ما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث خضع لقسطرة في القلب.

وتقع نيجيريا ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من بوروندي ومدغشقر وغينيا والتي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية. وأعلن جيرنو روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة فريقه لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيث قام باستدعاء 23 لاعبًا هم: حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو، ايكيشوكو إيزينوا