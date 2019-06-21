رياضة

كان 2019.. خوف وذعر في معسكر نيجيريا تعرف على السبب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
نيجيريا
نيجيريا
تعرض الدولي النيجيري صامويل كالو، لأزمة قلبية خلال تدريبات الجماعية، لمنتخب بلاده مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بوروندي، في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، وتعرض "كالو" لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، وسقط اللاعب مغشيًا عليه، وسط ذعر وخوف بين لاعبي النسور ما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث خضع لقسطرة في القلب.
وتقع نيجيريا ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من بوروندي ومدغشقر وغينيا والتي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية. وأعلن جيرنو روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة فريقه لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيث قام باستدعاء 23 لاعبًا هم: حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو، ايكيشوكو إيزينوا
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السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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مفاجأة جديدة في تشكيل مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
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بعد وصوله الاستاد .. الجماهير تتفاعل مع حكيم "صور"

تفاعلت الجماهير التي ملأت مدرجات استاد القاهرة الدولي فور ظهور الفنان حكيم استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة واستقبلته بالهتافات. ومن المنتظر أن يحيي "حكيم" حفل الافتتاح بأغنية "متجمعين" مع المطرب النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج،، بينما تؤدي المقطع الفرنسي المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه".
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كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
نيجيريا

نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.
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إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
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