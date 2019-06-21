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المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد
وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد
في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف إبرارد، أن وكالة الهجرة في المكسيك تغطي 650 موقعا بشكل أساسي للمساعدة في تنظيم عبور المهاجرين في الجنوب، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.من ناحية أخرى، أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن
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