مفاجأة جديدة في تشكيل مصر أمام زيمبابوي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.

وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة زيمبابوي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني محوري ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم الثنائي محمد صلاح ومروان محسن. وعلى