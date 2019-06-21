إرهاب

مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عصكرية مطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.
وأوضحت المصادر أن المخبأ يحتوي على: مدفعين رشاشين، 6 قنابل يدوية، 12 صاروخا "آر بي جي"، 15 بندقية، مكونات لتصنيع العبوات الناسفة، مضيفة أنه بالنسبة لإقليم هيلمند وبالتحديد منطقة نهر السراج، فإن القوات الخاصة الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان واعتقلت 3 آخرين، ودمرت 75 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.يذكر
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سيد نصير.. فنان تشكيلي بدرجة مهندس تفجيرات

في 16 نوفمبر عام 1955 ولد المواطن الأمريكي مصري المولد، سيد نصير، بمحافظة بورسعيد، درس الفن بكلية الفنون التطبيقية، وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1979، متخصصا في النحت، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، ومارس أعمالا مختلفة في نيوجيرسي، وعمل في مدينة نيويورك، في تصليح مكيفات الهواء بمبني المحاكم الجنائية، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية عام 1989، وبعد أقل من عام اغتال -دون مقدمات- الحاخام اليهودي اليميني مائير كاهانا، تحديدا في نوفمبر 1990م.
افغانستان (1)

مقتل شخص وإصابة 20 شخصًا في انفجار شرق أفغانستان

لقي شخص مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين؛ إثر انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأكد مسئولون محليون بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن الانفجار نفذ بواسطة قنبلة مغناطيسية كان قد تم زرعها في سيارة من طراز "تويوتا هاي لوكس"؛ ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن. وفي مايو الماضي، قُتل 4 مدنيين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي.
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6 أسباب تدفع الإرهابيين لاستهداف الأكمنة الثابتة

استهداف الأكمنة الثابتة في المناطق الحدودية وداخليا في مصر بات قصة معروفة وتتكرر بصورة مستمرة، والسيطرة عليها أمر في غاية الصعوبة، لا سيما أن تلك الهجمات يسبقها رصد ومراقبة للأكمنة من قِبَل الإرهابيين، وتعتمد على عنصر المفاجأة الذي ينتفي معه القدرة على المواجهة والتصرف، ورغم الردود القوية والصفعات التي تسددها قوات الأمن المصرية للعناصر الإرهابية ردا على الاستهداف المتكرر، تستمر الهجمات على نقاط التفتيش والأكمنة، وتُستَهدَف بصورة أكبر من أي مواقع أخرى، لذلك؛ تستعرض "التحرير" الأسباب التي تدفع الإرهابيين لتكرار الهجوم على الأكمنة.
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. فيما قال مصدر بالإنتربول، إن المشتبه به يدعى أحمد ملهان حياتو محمد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو سريلانكي الجنسية، وكان يهرب في بلد شرق أوسطي، ومعه 4 آخرين، رافضا الإفصاح عن هوية البلد، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، بعدما كانت قد وضعته ضمن "الإشعار الأحمر" لأهمية وخطورة القبض عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
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