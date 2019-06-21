مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

جماعة طالبان - صورة أرشيفية

شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عصكرية مطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.

وأوضحت المصادر أن المخبأ يحتوي على: مدفعين رشاشين، 6 قنابل يدوية، 12 صاروخا "آر بي جي"، 15 بندقية، مكونات لتصنيع العبوات الناسفة، مضيفة أنه بالنسبة لإقليم هيلمند وبالتحديد منطقة نهر السراج، فإن القوات الخاصة الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان واعتقلت 3 آخرين، ودمرت 75 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.يذكر