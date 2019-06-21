الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

انتشار بائعي الأعلام.. وأصوات الفوفوزيلا تشعل حماس الجماهير.. وشاشات عرض بمراكز الشباب.. والمقاهي تتسابق بعروض لجذب المشجعين.. والزي الفرعوني أحدث تقاليع عروس المتوسط

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.

الاستعداد للتنفيذيين والكورة للجماهير أعلن المسئولون التنفيذيون فى محافظة الإسكندرية استعداد المدينة لاستقبال فعاليات البطولة، فيما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة شهدا أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير

الاستعداد للتنفيذيين والكورة للجماهير

أعلن المسئولون التنفيذيون فى محافظة الإسكندرية استعداد المدينة لاستقبال فعاليات البطولة، فيما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة شهدا أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين، وبخاصة المداخل والمحاور المرورية الرئيسية في المحافظة ورفع كفاءتها وتزيينها وصيانة وتجديد أعمدة الإنارة بها ووضع العلامات الإرشادية والمرورية اللازمة وصيانة جميع المسطحات الخضراء.

وأشار إلى أنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة وتم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية للفرق المشاركة كونهم سفراء لبلادهم، وبخاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية.

شاشات عرض على الشواطئ

بات الهروب من الحر وارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بمشاهدة المباريات أمران متلازمان، وبات مشاهدتها على البحر في مناخ آمن أمر متاح، فقبل ساعات قليلة من انطلاق كان 2019، باتت هناك حركة كبيرة على الشواطئ استعداداً لاستقبال الجماهير لمشاهدة المبارايات وتشجيع المنتخب الوطني، إذ أكد محمد سعد، مدير إدارة السياحة والمصايف، أنه يمكن للمشجعين مشاهدة المبارايات المتاحة على الشواطئ.

وأضاف، مدير إدارة السياحة والمصايف، لدينا ما يقرب من 52 شاطئا بمختلف تقسيماتها سواء السياحية أو الخاصة أو المميزة أو المجانية إذ سيتم تعليق شاشات عرض كبيرة لبث المباريات.

الأعلام المصرية فى كل مكان

لا يخلو طريق أو عقار أو ميدان من تعليق الأعلام المصرية فيما انتشر بائعي الأعلام وأحدث تقاليع التشجيع على طريق الكورنيش وفى الطرق العامة وأمام مراكز الشباب والأندية ومختلف المؤسسات.

قال علي إبراهيم، بائع أعلام، على طريق الكورنيش بمحطة الرمل، وسط المدينة، إن اليوم الجمعة وبالتزامن مع بدء فعاليات البطولة زاد حجم الاقبال على شراء الأعلام المصرية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، بالإضافة لشراء الفوفوزيلا – وهي آلة نفخ تستخدم فى ملاعب كرة القدم – أو ارتداء غطاء الشعر بلون علم مصر .

وأكد أن الكبير والصغير وأصحاب السيارات سواء الفارهة أو البسيطة يقبلون على الشراء من أجل مؤازرة المنتخب الوطنى وتشجيع اللاعبين على حصد اللقب الثامن لمصر.

مراكز الشباب تستقبل المشجعين

كما استعدت مراكز الشباب والأندية وأندية النقابات والمجتمعات المدنية لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباراة الافتتاح المقررة بين مصر وزيمبابوي وباقي مباريات البطولة، وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إنه سيتم بث مباريات بطولة الأمم الإفريقية عبر شاشات عرض كبيرة داخل نادي المهندسين بسابا باشا على طريق الكورنيش وسط المدينة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تقرر توفير 27 شاشة عرض كبرى بمراكز الشباب و26 شاشات عرض LCD أخرى بالمراكز الأخرى، فضلاً عن مساهمة نحو 11 ناديا من الأندية الكبرى بالإسكندرية بتوفير شاشات عملاقة لتغطية أحداث البطولة.

وأوضحت أن مراكز الشباب والأندية تزينت لاستقبال البطولة وتم تعليق اللافتات الاعلانية الخاصة بالبطولة والتميمة الخاضة بها على الأسوار، لافتة إلى وجود تجمعات كبيرة لمشاهدة المباراة فى الأماكن التى خصصتها وزارة الشباب والرياضة.

المقاهي ترفع شعار كامل العدد

تسابقت المقاهي والكافيتريات فى تقديم عروض لجذب الجماهير لمشاهدة المبارايات سواء على طريق الكورنيش أو فى الشوارع الداخلية بالمناطق الراقية أو العامة، بالمشروبات دون تحديد حد أدنى.

ففى منطقة المنتزه تسابق أصحاب المقاهي على تعليق الشاشات الكبرى، وصور نجم المنتخب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي كما اهتم أصحاب الكافيتريات الكبرى بتعليق صور النجوم ووضع شاشات متفرقة.

تقاليع التشجيع فى شوراع الثغر

تقاليع جديدة استعد بها أبناء الإسكندرية إذ ارتدى متولي محمد، أحد أكبر المشجعين فى الإسكندرية، الزي الفرعوني على أحد المقاهي بمنطقة الجمرك، استعداداً لتشجيع المنتخب الوطني فى أولى مبارياته أمامه نظيره منتخب زيمبابوي على الرغم من وجود بتر فى قدمه حيث قام بارتداء تي شيرت مرسوم عليه صور نجم المنتخب الوطني محمد صلاح.