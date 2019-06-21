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الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

انتشار بائعي الأعلام.. وأصوات الفوفوزيلا تشعل حماس الجماهير.. وشاشات عرض بمراكز الشباب.. والمقاهي تتسابق بعروض لجذب المشجعين.. والزي الفرعوني أحدث تقاليع عروس المتوسط
تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
الإسكندرية تشجع المنتخب
الإسكندرية تشجع المنتخب
بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.
الاستعداد للتنفيذيين والكورة للجماهير أعلن المسئولون التنفيذيون فى محافظة الإسكندرية استعداد المدينة لاستقبال فعاليات البطولة، فيما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة شهدا أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير
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بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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الكنيسة: لم نلغِ المؤتمرات أو الرحلات في الصيف

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية نشرت معلومات مفادها إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، مؤكدًا أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا. وأشار حليم إلى أن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع قديم جدًا. وأهابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
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«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
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الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
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السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
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فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
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البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
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