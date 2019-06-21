كان 2019.. تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

تحرير:أحمد بركات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

مصر

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني عن حدوث خطأ في تشكيل منتخب مصر، الذي أعلنه المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.

وكان الجهاز الفني قد أعلن تواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، إلا أن الجهاز الإداري للفراعنة أعلن تواجد أيمن أشرف بدلا من أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر. وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة زيمبابوي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود

وكان الجهاز الفني قد أعلن تواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، إلا أن الجهاز الإداري للفراعنة أعلن تواجد أيمن أشرف بدلا من أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر.



وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة زيمبابوي على النحو التالي:



محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني محوري ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم الثنائي محمد صلاح ومروان محسن.



وعلى دكة البدلاء يجلس أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر جابر وأحمد أيمن ف وباهر المحمدي ومحمود الونش و نبيل عماد " دونجا" وعلى غزال ووليد سليمان و عمرو وردة وأحمد حسن كوكا وأحمد على.



