افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. 17 دقيقة تليق بمصر

تحرير:فاطمة واصل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

كواليس تصوير أغنية متجمعين

17 دقيقة كانت مدة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية رقم 32، أثبتت فيها مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، وأثبت فيها اللاعب السابق محمد فضل مدير البطولة، أن الشباب يستطيع، الحفل -الذي بدأ بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب فيها بالأشقاء الأفارقة، يطمئنهم أنهم في بلدهم الثاني مصر- كان مبهرا وبعث برسالة سلام وحب إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة.

هذا الحفل كان لابد أن يكون مميزا، ففي هذا العام (2019) تحوز مصر شرف رئاسة الاتحاد الإفريقي وقيادة القارة نحو خطة تنمية طويلة المدى، وشاء لها القدر بعد سحب تنظيم "الكان" من الكاميرون، أن تحوز شرفا ثانيا بتنظيم البطولة الأكثر تميزا لضمها 24 منتخبا لأول مرة، فجاء الحفل الذي زينته الجماهير المصرية والتي