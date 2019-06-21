رياضة

افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. 17 دقيقة تليق بمصر

تحرير:فاطمة واصل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
كواليس تصوير أغنية متجمعين
كواليس تصوير أغنية متجمعين
17 دقيقة كانت مدة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية رقم 32، أثبتت فيها مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، وأثبت فيها اللاعب السابق محمد فضل مدير البطولة، أن الشباب يستطيع، الحفل -الذي بدأ بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب فيها بالأشقاء الأفارقة، يطمئنهم أنهم في بلدهم الثاني مصر- كان مبهرا وبعث برسالة سلام وحب إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة.
هذا الحفل كان لابد أن يكون مميزا، ففي هذا العام (2019) تحوز مصر شرف رئاسة الاتحاد الإفريقي وقيادة القارة نحو خطة تنمية طويلة المدى، وشاء لها القدر بعد سحب تنظيم "الكان" من الكاميرون، أن تحوز شرفا ثانيا بتنظيم البطولة الأكثر تميزا لضمها 24 منتخبا لأول مرة، فجاء الحفل الذي زينته الجماهير المصرية والتي
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الافتتاح (4)

فارس عوض: عظيمة يا أم الدنيا.. وإليسا بنشجع مصر

تفاعل الكثير من المشاهير مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، الذي جاء مبهراً وأثبت للجميع أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم في القارة الإفريقية وربما تكون قادرة على تنظيم بطولات أكبر وأعلى، خاصة أن الملف تم إسناده إلى مصر قبل انطلاق البطولة بخمسة أشهر فقط . ثم جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وطمئنهم على أنهم في بلدهم الثاني مصر ليبعث برسالة سلام وحب لكل بعثات المنتخبات التي تشارك في البطولة.
منتخب- مصر

كان 2019.. تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني عن حدوث خطأ في تشكيل منتخب مصر، الذي أعلنه المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
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السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (2)

السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
منتخب-المغرب

انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
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