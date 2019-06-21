انتشال 5 وفقدان 2 في انقلاب «تروسيكل» بترعة السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

صورة أرشيفية

تمكن أهالي منطقة جنيفة في حي الجناين بمحافظة السويس، من انتشال 5 أشخاص، بينما جاري البحث عن اثنين آخرين من أسرة واحدة انقلبوا في ترعة السويس في أثناء استقلالهم "تروسيكل" لنقل البضائع. ويقوم رجال الإنقاذ البحري في السويس بالتعاوع مع عدد من الجهات والمواطنين، بالبحث والتمشيط عن المفقودين. وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجناين يفيد بانقلاب "تروسيكل" تسبب في فقدان سيدة وابنتها، فيما تم انتشال 5 آخرين من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى إحدى القرى داخل القطاع الريفي.

ويشهد محيط ترعة السويس تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قِبل رجال قسم الجناين، كما تم عمل كردون أمني من أجل البحث عن المفقودين من الأسرة.ويتلقى زوج السيدة وأولادها العلاج في سيارات الإسعاف القريبة من منطقة جنيفة التي وصلت إلى مكان الحادث لعلاج المصابين.وانتقل عدد من القيادات الأمنية داخل المحافظة ورئاسة حى