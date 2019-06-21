فارس عوض: عظيمة يا أم الدنيا.. وإليسا بنشجع مصر

تحرير:محمد جمال ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

الافتتاح

تفاعل الكثير من المشاهير مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، الذي جاء مبهراً وأثبت للجميع أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم في القارة الإفريقية وربما تكون قادرة على تنظيم بطولات أكبر وأعلى، خاصة أن الملف تم إسناده إلى مصر قبل انطلاق البطولة بخمسة أشهر فقط . ثم جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وطمئنهم على أنهم في بلدهم الثاني مصر ليبعث برسالة سلام وحب لكل بعثات المنتخبات التي تشارك في البطولة.

المعلق السعودي فارس عوض علق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا: في السنوات الأخيرة لم تقدم البطولات القارية أو حتى كأس العالم افتتاحا مبهراً مبهجا يسحر العيون ولا يغادر الذاكرة كما نشاهد في افتتاح كأس أفريقيا ???????? عظيمة يا أم الدنيا ?? شكرا لكل شباب مصر وكل الأمنيات ببطولة