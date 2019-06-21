رياضة

فارس عوض: عظيمة يا أم الدنيا.. وإليسا بنشجع مصر

تحرير:محمد جمال ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
الافتتاح
الافتتاح
تفاعل الكثير من المشاهير مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، الذي جاء مبهراً وأثبت للجميع أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم في القارة الإفريقية وربما تكون قادرة على تنظيم بطولات أكبر وأعلى، خاصة أن الملف تم إسناده إلى مصر قبل انطلاق البطولة بخمسة أشهر فقط . ثم جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وطمئنهم على أنهم في بلدهم الثاني مصر ليبعث برسالة سلام وحب لكل بعثات المنتخبات التي تشارك في البطولة.
 المعلق السعودي فارس عوض علق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا: في السنوات الأخيرة لم تقدم البطولات القارية أو حتى كأس العالم افتتاحا مبهراً مبهجا يسحر العيون ولا يغادر الذاكرة كما نشاهد في افتتاح كأس أفريقيا ???????? عظيمة يا أم الدنيا ?? شكرا لكل شباب مصر وكل الأمنيات ببطولة
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افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. 17 دقيقة تليق بمصر

17 دقيقة كانت مدة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية رقم 32، أثبتت فيها مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، وأثبت فيها اللاعب السابق محمد فضل مدير البطولة، أن الشباب يستطيع، الحفل -الذي بدأ بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب فيها بالأشقاء الأفارقة، يطمئنهم أنهم في بلدهم الثاني مصر- كان مبهرا وبعث برسالة سلام وحب إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة.
منتخب- مصر

كان 2019.. تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني عن حدوث خطأ في تشكيل منتخب مصر، الذي أعلنه المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
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السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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منتخب مصر

مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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