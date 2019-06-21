رياضة

إيتو: ما فعلته مصر إنجاز وصلاح عليه ضغوط كبيرة

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
إيتو
إيتو
أعرب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن سعادته بتنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال إيتو خلال تحليله للمباراة عبر قناة "تايم سبورت": "تنظيم كأس أمم إفريقيا في الحقيقة شرف كبير لأي دولة وما أراه الآن شيء عظيم جدًا". ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
وتابع: "اتحاد الكرة المصري استطاع التجهيز للبطولة في 5 أشهر فقط، وهذا حدث عظيم وشرف كبير لكل إفريقيا وليست مصر فقط". وواصل: "المهاجم في مثل هذه المباريات يكون عليه ضغط كبير جدًا، ولكن عليه أن يلعب بطريقة جيدة جدًا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء". وأضاف: "محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي
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الجماهير (3)

لأن النشيد الوطني أجمل.. الكرة للجماهير

لسنوات ظل الباب أمامه مغلقا، أعاد الـ«تي شيرت والفورفوزيلا وعلم ناديه» إلى الدولاب، ينتظر اللحظة التي سيخرج فيها هذه الأشياء، وينفض عنها التراب، ويخرج معها المارد الذي بداخله، ليملأ جنبات الاستاد تشجيعا، يشبع سنوات الحرمان، يخفق قلبه خوفا مع كل هدف يقترب من شباك فريقه، ويخفق حبا مع كل هدف يسكن شباك المنافس، ظلت هذه الأحلام تراوده في منامه وواقعه، أنه سيعود يومًا إلى «الكورفا»، إلى حيث ينتمي ويفرح ويحزن، «أنا أحفظ مداخل ومخارج الاستاد، أحفظ كل شبر، أريد العودة».
مصر-وزيمبابوي (9)

أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
الافتتاح (8)

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
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ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
مؤتمر أجيري‎ (1)

أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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