إيتو: ما فعلته مصر إنجاز وصلاح عليه ضغوط كبيرة

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

إيتو

أعرب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن سعادته بتنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال إيتو خلال تحليله للمباراة عبر قناة "تايم سبورت": "تنظيم كأس أمم إفريقيا في الحقيقة شرف كبير لأي دولة وما أراه الآن شيء عظيم جدًا". ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتابع: "اتحاد الكرة المصري استطاع التجهيز للبطولة في 5 أشهر فقط، وهذا حدث عظيم وشرف كبير لكل إفريقيا وليست مصر فقط". وواصل: "المهاجم في مثل هذه المباريات يكون عليه ضغط كبير جدًا، ولكن عليه أن يلعب بطريقة جيدة جدًا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء". وأضاف: "محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي



وتابع: "اتحاد الكرة المصري استطاع التجهيز للبطولة في 5 أشهر فقط، وهذا حدث عظيم وشرف كبير لكل إفريقيا وليست مصر فقط".



وواصل: "المهاجم في مثل هذه المباريات يكون عليه ضغط كبير جدًا، ولكن عليه أن يلعب بطريقة جيدة جدًا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء".



وأضاف: "محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سيكون عليه ضغط كبير جدًا وعليه أن يستغل كل الكرات ومن المهم جدًا أن يحرز أهدافًا".



وبسؤاله عن رأيه في الجماهير التي ملأت المدرجاترد قائلاً:" عندما رأيت مشاهد استاد القاهرة الآن تذكرت كل ذكرياتي الجميلة فيه وتمنيت أن أعود لاعباً، زملائي كانوا دائمًا ينظرون إليّ، ويطالبونني بالتسجيل، وعندما شاهدت استاد القاهرة، تذكرت كل ذكرياتي الجميلة فيه".