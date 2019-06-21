تريزيجيه يسجل لمصر في الشوط الأول أمام زيمبابوي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

منتخب مصر

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي، بتقدمه بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، سجل هدف الشوط الوحيد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 40، بعد مجهود رائع بينه وبين أيمن أشرف انتهت بتسديدة رائعة من تريزيجيه في شباك حارس زيمبابوي.

بدأ الفراعنة بضغط متواصل على لاعبي منتخب زيمبابوي، في محاولة لاستغلال التوتر الذي ظهر على المنافس خلال الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، إلا أن لاعبي الفراعنة لم يعرفوا طريق الشباك بسبب التسرع في إنهاء الكرات التي وصلت إلى محمد صلاح وعبدالله السعيد. بعدها حاول لاعبو منتخب زيمبابوي إثبات تواجدهم في