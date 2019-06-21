ترامب يواجه انتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
ترامب
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة، بحسب "روترز".
وفي سلسلة تغريدات صباح الجمعة شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.
وقال ”كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات“.
وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب. فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) بمعنى ”جاهزون للرد“ قال في التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن ”الطعام جاهز“ مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.
وقال الرئيس الأمريكي، أن إيران الآن أضعف من
وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب. فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) بمعنى ”جاهزون للرد“ قال في التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن ”الطعام جاهز“ مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.
وقال الرئيس الأمريكي، أن إيران الآن أضعف من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد.
وأكد ترامب أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب أنه تم فرض مزيد من العقوبات على إيران أمس الخميس.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.
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