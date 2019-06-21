رياضة

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تحرير:محمد جمال ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
الافتتاح
الافتتاح
تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير #الفراعنة استعدادًا لمباراة #مصر_زيمبابوي ??#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/gAZAoy1KNy — CAF - عربي (@caf_online_AR) 21 June 2019 وتبعها بتغريدة أخرى وصف فيها ستاد القاهرة قائلا :"جمالك جمال مش عادى" جمالك جمال مش عادي! ?? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/dC9k4yxgoY —
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الجماهير (3)

لأن النشيد الوطني أجمل.. الكرة للجماهير

لسنوات ظل الباب أمامه مغلقا، أعاد الـ«تي شيرت والفورفوزيلا وعلم ناديه» إلى الدولاب، ينتظر اللحظة التي سيخرج فيها هذه الأشياء، وينفض عنها التراب، ويخرج معها المارد الذي بداخله، ليملأ جنبات الاستاد تشجيعا، يشبع سنوات الحرمان، يخفق قلبه خوفا مع كل هدف يقترب من شباك فريقه، ويخفق حبا مع كل هدف يسكن شباك المنافس، ظلت هذه الأحلام تراوده في منامه وواقعه، أنه سيعود يومًا إلى «الكورفا»، إلى حيث ينتمي ويفرح ويحزن، «أنا أحفظ مداخل ومخارج الاستاد، أحفظ كل شبر، أريد العودة».
مصر-وزيمبابوي (9)

أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

تريزيجيه يسجل لمصر في الشوط الأول أمام زيمبابوي

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي، بتقدمه بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، سجل هدف الشوط الوحيد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 40، بعد مجهود رائع بينه وبين أيمن أشرف انتهت بتسديدة رائعة من تريزيجيه في شباك حارس زيمبابوي.
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الافتتاح (4)

فارس عوض: عظيمة يا أم الدنيا.. وإليسا بنشجع مصر

تفاعل الكثير من المشاهير مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، الذي جاء مبهراً وأثبت للجميع أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم في القارة الإفريقية وربما تكون قادرة على تنظيم بطولات أكبر وأعلى، خاصة أن الملف تم إسناده إلى مصر قبل انطلاق البطولة بخمسة أشهر فقط . ثم جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وطمئنهم على أنهم في بلدهم الثاني مصر ليبعث برسالة سلام وحب لكل بعثات المنتخبات التي تشارك في البطولة.
الاتحاد-الافريقي‎

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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