الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تحرير:محمد جمال ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م

الافتتاح

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .

ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير #الفراعنة استعدادًا لمباراة #مصر_زيمبابوي ??#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/gAZAoy1KNy — CAF - عربي (@caf_online_AR) 21 June 2019 وتبعها بتغريدة أخرى وصف فيها ستاد القاهرة قائلا :"جمالك جمال مش عادى" جمالك جمال مش عادي! ?? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/dC9k4yxgoY —