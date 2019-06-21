الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

أهالي الفيوم يشاهدون مباراة مصر وزيمبابوي

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عن فتح أبواب 120 مركزًا شبابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، دعمًا ووقوفًا خلف منتخب مصر الوطني لكرة القدم، ومن أجل حث المواطنين على تشجيع منتخب