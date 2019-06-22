رياضة

معتز عبدالفتاح يتفاعل مع افتتاح أمم إفريقيا بشكل خاص

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الافتتاح
الافتتاح
تفاعل الإعلامى معتز عبد الفتاح مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 بطريقة خاصة، حيث رصد ردود الفعل الأجنبية حول الافتتاح الذى جاء مبهرًا، إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاءت تغريدات عبد الفتاح عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لتعكس مدى الانبهار الذى ظهر بعد الحفل. ونقل معتز عبد الفتاح فى أول تغريدة له صورة لزوسكى مابونجوا تقول فيها: «ستاد القاهرة يبدو رائعا».
بينما نقل عبد الفتاح تغريدة عن شخص يدعى باتووه جيتشينى، قال: «مصر صنعت هذا المشهد العظيم فى أهم حدث عالمى، شكرا مصر، نحن أفارقة وإفريقيا على قائمة أولويتنا». بينما جاءت تغريدة أخيرة نقلها عبد الفتاح عن شخص يدعى نكوفى كوفى، جاء فيها: «أهلا بالعالم، هذه إفريقيا، مصر جعلتنا
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منتخب الكاميرون يصل إلى الإسماعيلية 3

بالورد والتنورة.. الإسماعيلية تستقبل منتخب الكاميرون

وصلت بعثة منتخب الكاميرون لكرة القدم، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إلى محافظة الإسماعيلية. وتضم بعثة المنتخب الكاميرونى 46 فردا، بينهم 23 لاعبا، ويرأسها سيدمبومبو، رئيس الاتحاد الكاميرونى، للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، استعدادا للمشاركة فى مباريات المجموعة السادسة للبطولة الإفريقية فى نسختها الحالية التي تستضيفها مصر. وحرص محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية على استقبال بعثة المنتخب الكاميرونى بحفاوة شديدة وتقديم الورود لهم، بينما تفاعل الضيوف مع فرقة السمسمية للفنون الشعبية، والتنورة احتفالا بـ«أسود الكاميرون».
مباراة تشيلي والإكوادور

تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.
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بعد فوز مصر.. الصحف العالمية تصف تريزيجيه بـ«البطل»

تناولت الصحف العالمية مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة على الضيوف بهدف نظيف، أحرزه تريزيجيه، فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وحظيت مباراة افتتاح الكان رقم 32 باهتمام كبير، في ظل ما تمتلكه منتخبات القارة السمراء من نجوم متألقين في الدوريات الأوروبية.
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الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
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فارس عوض: عظيمة يا أم الدنيا.. وإليسا بنشجع مصر

تفاعل الكثير من المشاهير مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، الذي جاء مبهراً وأثبت للجميع أن مصر قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم في القارة الإفريقية وربما تكون قادرة على تنظيم بطولات أكبر وأعلى، خاصة أن الملف تم إسناده إلى مصر قبل انطلاق البطولة بخمسة أشهر فقط . ثم جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وطمئنهم على أنهم في بلدهم الثاني مصر ليبعث برسالة سلام وحب لكل بعثات المنتخبات التي تشارك في البطولة.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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