معتز عبدالفتاح يتفاعل مع افتتاح أمم إفريقيا بشكل خاص

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الافتتاح

تفاعل الإعلامى معتز عبد الفتاح مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 بطريقة خاصة، حيث رصد ردود الفعل الأجنبية حول الافتتاح الذى جاء مبهرًا، إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاءت تغريدات عبد الفتاح عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لتعكس مدى الانبهار الذى ظهر بعد الحفل. ونقل معتز عبد الفتاح فى أول تغريدة له صورة لزوسكى مابونجوا تقول فيها: «ستاد القاهرة يبدو رائعا».

بينما نقل عبد الفتاح تغريدة عن شخص يدعى باتووه جيتشينى، قال: «مصر صنعت هذا المشهد العظيم فى أهم حدث عالمى، شكرا مصر، نحن أفارقة وإفريقيا على قائمة أولويتنا». بينما جاءت تغريدة أخيرة نقلها عبد الفتاح عن شخص يدعى نكوفى كوفى، جاء فيها: «أهلا بالعالم، هذه إفريقيا، مصر جعلتنا