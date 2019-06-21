أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

فوز باهت حققه منتخب مصر على منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها لتتجاوز صدمآت مباريات الإفتتاح المرعبة

تحرير:أحمد سعيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

الشوط الثاني قدم لاعبو منتخب مصر اداءً متواضعاً وساعدهم على ذلك التغييرات التي أجراها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي الذي أجرى 3 تبديلات ساهمت في تراجع الأداء. منتخب مصر بدأ اللقاء بضغط متواصل على لاعبي منتخب زيمبابوي، في محاولة لاستغلال التوتر الذي ظهر على المنافس خلال الدقائق الأولى من عمر الشوط

الشوط الثاني قدم لاعبو منتخب مصر اداءً متواضعاً وساعدهم على ذلك التغييرات التي أجراها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي الذي أجرى 3 تبديلات ساهمت في تراجع الأداء.

منتخب مصر بدأ اللقاء بضغط متواصل على لاعبي منتخب زيمبابوي، في محاولة لاستغلال التوتر الذي ظهر على المنافس خلال الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، إلا أن لاعبي الفراعنة لم يعرفوا طريق الشباك بسبب التسرع في إنهاء الكرات التي وصلت إلى محمد صلاح وعبدالله السعيد.

بعدها حاول لاعبو منتخب زيمبابوي إثبات تواجدهم في المباراة، لكن محمد الشناوي حارس الفراعنة كان لها بالمرصاد وأنقذ مرماه من هدف محقق للاعبي الفريق الضيف، وظهرت ملامح الخطورة مع كل كرة تصل إلى خاما بليات الذي كان واضحاً فارق قدراته الفنية عن باقي زملائه.

أخطر فرص المباراة جاءت عن طريق محمد صلاح بعدما انطلق بسرعته نحو المرمى وسدد نحو المرمى لكنها علت العارضة، وفي الدقيقة 40 افتتح محمود حسن تريزيجيه شريط الأهداف، بعد جملة رائعة بينه وبين أيمن أشرف، انتهت بتسديدة رائعة في شباك زيمبابوي.

في الشوط الثاني ضغط لاعبو زيمبابوي وحاولوا تعديل النتيجة، واستغلال مهارة زميلهم خاما بيليات الذي كان الأخطر من جانب الفريق الأصفر طوال اللقاء، بينما لم تتوقف محاولات الفراعنة، حيث شكل المنتخب الوطني خطورة كبيرة من جانب محمد صلاح، الذي كان ينفذ جمل تكتيكية بينه وبين محمود تريزيجيه، لكن حارس الضيوف كان لها بالمرصاد.

خافيير أجيري بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني أجرى أول تغييراته وأدخل وليد سليمان بدلا من مروان محسن، في محاولة استغلال سرعات محمد صلاح الذي كان مراقب بشكل كبير طوال المباراة، ثم حاول المكسيكي تنشيط وسط الملعب الذي ظهر عليه البطئ في نقل والارتداد بالكرة، حيث خرج عبد الله السعيد ونزل عمرو وردة، وخرج محمود تريزيجيه ونزل نبيل عماد دونجا.

ولم يشهد الشوط الثاني بأكمله فرصة خطيرة من جانب لاعبو الفريقين، ليس إلا نقل الكرة في وسط الملعب في محاولة لتعزيز النتيجة من جانب محمد صلاح لصالح الفراعنة، أو تعديل النتيجة من جانب لاعبي زيمبابوي إلا أن الكرة لم تعرف طريق الشباك لينتهي بفوز مصر بهدف دون رد.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".

ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة، التي تقام في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.

وهذا الحدث الرياضي هو الأكبر في القارة، تستضيفه مصر للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، وما بين آخر نسخة أقيمت عام 2006 والنسخة الحالية شهدت الكرة الإفريقية تغيرات كبيرة وتطورا غير مسبوق، حتى معايير ومواصفات النجومية تغيرت، نسخة 2006 كتبت شهادة ميلاد جيل مصر الذهبي الذي هيمن على اللقب الإفريقي 3 مرات متتالية، لكن سرعان ما غابت شمس هذا الجيل، وتم الإعلان عن مولد جيل جديد بقيادة محمد صلاح.