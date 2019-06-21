رياضة

لأن النشيد الوطني أجمل.. الكرة للجماهير

حفل افتتاح مبهر نظمته مصر للبطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019 الأعرق في القارة.. إلا أن عودة الجماهير المصرية للاستاد كانت أكثر ما في الأمر إبهارا
تحرير:فاطمة واصل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
لسنوات ظل الباب أمامه مغلقا، أعاد الـ«تي شيرت والفورفوزيلا وعلم ناديه» إلى الدولاب، ينتظر اللحظة التي سيخرج فيها هذه الأشياء، وينفض عنها التراب، ويخرج معها المارد الذي بداخله، ليملأ جنبات الاستاد تشجيعا، يشبع سنوات الحرمان، يخفق قلبه خوفا مع كل هدف يقترب من شباك فريقه، ويخفق حبا مع كل هدف يسكن شباك المنافس، ظلت هذه الأحلام تراوده في منامه وواقعه، أنه سيعود يومًا إلى «الكورفا»، إلى حيث ينتمي ويفرح ويحزن، «أنا أحفظ مداخل ومخارج الاستاد، أحفظ كل شبر، أريد العودة».
قبل شهور من بدء كأس الأمم الإفريقية، البطولة الأكبر في القارة -التي كان مقررا أن تنظمها الكاميرون- ظن أنه سيشبع هذه الأحلام، سيخرج «التي شيرت والفوفوزيلا»، ويبدل علم ناديه بعلم بلاده، سيجلس على أي مقهى ليشجع عله يشعر ولو قليلا أنه عاد إلى حيث ينتمي، لكنه لم يكن يعرف أن القدر يخبئ له ما هو
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مصر-وزيمبابوي (9)

أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
الافتتاح (8)

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

تريزيجيه يسجل لمصر في الشوط الأول أمام زيمبابوي

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي، بتقدمه بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، سجل هدف الشوط الوحيد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 40، بعد مجهود رائع بينه وبين أيمن أشرف انتهت بتسديدة رائعة من تريزيجيه في شباك حارس زيمبابوي.
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الافتتاح (8)

افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. 17 دقيقة تليق بمصر(صور)

17 دقيقة كانت مدة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية رقم 32، أثبتت فيها مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، وأثبت فيها اللاعب السابق محمد فضل مدير البطولة، أن الشباب يستطيع، الحفل -الذي بدأ بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب فيها بالأشقاء الأفارقة، يطمئنهم أنهم في بلدهم الثاني مصر- كان مبهرا وبعث برسالة سلام وحب إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
فاروق جعفر

فاروق جعفر يرشح هذا اللاعب لقيادة هجوم مصر

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن الحارس الدولي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل حارس في مصر، وقال في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن محمود عبدالرحيم (جنش) هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق غدًا، متابعًا أن محمد وأحمد الشناوي لديهما خبرة اللعب الإفريقي لكن جنش الأنسب. وأضاف مدرب الزمالك السابق أنه من الأفضل أن يلعب المنتخب الوطني بطريقة يتواجد فيها 3 صناع للعب تحت رأس الحربة.
ديسابر (2)

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
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