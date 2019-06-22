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أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
ونجح منتخب مصر لكرة القدم في اقتناص أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد.جاء ذلك في المباراة التي انتهت بين الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.وسجل هدف منتخب مصر، محمود حسن ترزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي
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الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
استعدادت-أمم-إفريقيا-في-الشرقية‎ (5)

بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
الإسكندرية-تشجع-منتخب-مصر‎ (3)

الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (5)

السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
استعدادت-أمم-إفريقيا-في-الشرقية‎ (5)

بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
الإسكندرية-تشجع-منتخب-مصر‎ (3)

الإسكندرية.. أيقونة تشجيع المنتخب بـ«كان 2019» (صور)

بطرق مختلفة مجتمعين على هدف واحد، رفع أبناء المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية شعار "شجع منتخب بلدك" استعدادا لمؤازرة المنتخب الوطني في أثناء خوض مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تحمل فيها مصر الرقم الرفيع بالحصول على لقبها 7 مرات، إذ استعد الجميع لتشجيع المنتخب الوطني متناسين ألوان فانلات الأندية التى ينتمون إليها حاملين الأعلام المصرية فقط. ترصد "التحرير" طرق واستعداد السكندريين للتشجيع والأماكن المفضلة.
مجدي-عاشور (1)

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
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