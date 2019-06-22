أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.

ونجح منتخب مصر لكرة القدم في اقتناص أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد.جاء ذلك في المباراة التي انتهت بين الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.وسجل هدف منتخب مصر، محمود حسن ترزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي